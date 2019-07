Reportan a hombre mayor extraviado

Se reportó a las autoridades la tarde de ayer sobre un adulto mayor extraviado dentro de las instalaciones del Hospital General de San Pedro.

La persona en la imagen no recuerda su nombre y no trae consigo ninguna identificación, por lo que no se le pudo brindar ayuda contactándose con familiares o su trasladándolo a algún domicilio.

Asimismo, asegura no recordar nada ni a nadie, por lo que se solicita la presencia de familiares en el centro de salud anteriormente mencionado, ubicado en la avenida Hidalgo número 315 en el sector centro del municipio.

El afectado viste camisa negra de botones y pantalón azul.