A la expectativa de cambios migratorios

Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, señaló que se encuentran a la expectativa de los cambios migratorios que se puedan registrar debido a las redadas contra migrantes en Estados Unidos, operativos que iniciaron la semana pasada a petición del presidente Donald Trump.

Señaló Riquelme que se cuenta con la coordinación necesaria para evitar situaciones de desorden, para lo que incluso han diseñado programas de apoyo con otras autoridades y estados vecinos.

"La verdad es que no hemos visto todavía el operativo que Estados Unidos hará para la deportación hacia México; sería mentirles el decir que ahorita hay una circunstancia que tengamos que atender, la verdad es de que no... Estamos listos para enfrentar el tema, estamos dialogando con las autoridades migratorias de Estados Unidos, porque esto se tiene que dar también, de manera que la capacidad institucional que tiene Coahuila, que tiene México, de atención, pues se dé de manera ordenada y no nos cause caos".

Riquelme señalo que, al margen de cualquier acción de deportación o aseguramiento de migrantes, en el estado de Coahuila se respetarán "bajo cualquier circunstancia" los derechos humanos de todos. Mencionó que toda persona tiene derecho a la ayuda humanitaria básica, cobertura de salud y el cauce legal correspondiente.

Dijo que incluso la entidad puede abrir sus puertas laborales a quienes tomen la determinación de quedarse, pero que "generalmente ellos traen una mentalidad, que es: si no pasaron realmente en su objetivo, que es quedarse en Estados Unidos, algunos de ellos se regresan a su tierra; hay que apoyarlos, y algunos de ellos no quieren estar en Coahuila, un porcentaje mínimo que toman la determinación... Nosotros tenemos la obligación de darles cauce y de acuerdo a su situación migratoria".

Señaló que existen solo dos caminos, el de apoyarlos (lo más rápido que se pueda) o deportarlos a sus lugares de origen.