Sugieren obtener permiso laboral

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de Durango, exhorta a los jóvenes a que obtengan su permiso laboral en esta temporada vacacional, cuando se incrementa el interés de este grupo de población por desarrollar alguna actividad remunerada.

A través de la Dirección de Inserción Laboral y Atención a Grupos Vulnerables, la dependencia estatal lleva un registro del permiso de jóvenes mayores de 15 años de edad que desean incorporarse a la actividad laboral.

Se informó que ante la presente temporada vacacional, los registros del permiso de jóvenes mayores de 15 años que deseen incorporarse a la actividad laboral, aumentan en un 50 por ciento ante esta dependencia.

Cada año se entregarán aproximadamente 2 mil permisos para que estos jóvenes puedan trabajar de manera temporal, por ello invitó a las empresas a que no contraten jóvenes mayores de quince años sin el permiso que expide la propia institución laboral.

Lo anterior, debido a que esto les ayuda a tener un control sobre estos menores de 18 años y monitorear de manera constante sus actividades laborales.

La jornada laboral para este sector no debe exceder de seis horas de trabajo al día; no deben de tener actividades de riesgo, ni de amplia responsabilidad, no deben de manejar dinero ni estar en jornadas nocturnas y el punto más importante es que estos jóvenes deben continuar con sus estudios, según informó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

A los menores de 15 años o más que quieran emplearse durante esta temporada vacacional,se les pide tomar en cuenta que para obtener su permiso en la Dirección de Inserción Laboral es necesario acudir con requisitos básicos como: acta de nacimiento, CURP, constancia de estudios o últimas calificaciones.

También deben presentar un certificado médico de un Centro de Salud, ISSSTE o IMSS, comprobante de domicilio, credencial de elector del adulto que acompañe al menor, presentarse acompañado del padre, madre o tutor.

La dependencia estatal, estará monitoreando durante este periodo vacacional los centros de trabajo para garantizar que si laboran menores de 15 a 18 años trabajando, se cumplan los lineamientos que marca la Ley Federal del Trabajo, o de lo contrario se realizarían exhortos a los empresarios para en tiempo inmediato remediar las situaciones observadas.

Esto, con la finalidad de garantizar los derechos de los jóvenes que por razones económicas, deben trabajar durante el periodo vacacional de verano.

2 MIL PERMISOS LABORALES SE EXPIDEN CADA AÑO PARA JÓVENES MAYORES DE 15 AÑOS

