'Pueblos mágicos' solo de nombre

Son reconocidos por su gran atractivo, pero no cuentan con recurso suficiente para mejorar su infraestructura y atraer más turistas. Se trata de los llamados "Pueblos mágicos", que lo son solo de nombre porque no fueron considerados en el presupuesto de este año.

Así lo confirmó el subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico del Estado, Rafael Sarmiento Aguirre, quien refirió que por lo pronto se está destinando recurso estatal a los Pueblos mágicos de Durango: Nombre de Dios y Mapimí.

En el primero se aplicaron 13 millones de pesos en el 2018 para fachadas, caminos y mantenimiento del templo, proyectos que se están terminando; mientras que al segundo se le destinó una menor inversión de dos millones y medio de pesos para fachadas y para arreglar el camino de entrada.

"Por lo pronto es nada más recurso del Gobierno del estado porque recordemos que no hay recurso federal", lamentó.

No obstante, consideró un avance que el programa no se vaya a cancelar como se dijo. "No va a haber dinero, eso sí es un hecho, por lo pronto, pero el programa va a continuar porque se había dicho que iba a desaparecer totalmente", explicó.

Ante ello, reconoció que en la actualidad operan solo de nombre. "Por lo pronto sí, es nada más el nombre. Sí hay una presión a nivel nacional de los empresarios en el ramo turístico, para que siga el programa pero con recurso, porque si no, realmente no va a tener mucho sentido, pero no están todavía las reglas", agregó.

Sin embargo, admitió que este año será muy complicado que se destine recurso, por lo que se espera que en el 2020 la historia sea distinta. "Por lo pronto tenemos varios proyectos y estamos listos para meterlos si se abre alguna ventanilla".