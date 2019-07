Gerente de Warriors expresa aprecio a Kevin Durant

Bob Myers se encuentra más resignado tras la salida de Kevin Durant a los Nets de Brooklyn. El gerente general de los Warriors dice que aprecia todos los logros del astro con el equipo, aunque reconoció que le hubiera gustado conservar a Durant por más tiempo.

"Estoy en paz con esto", dijo Myers ayer, al hablar de las transacciones que han involucrado a los Warriors en el mercado de agentes libres.

Y Myers no piensa que hubiera hecho algo diferente en un intento por retener a Durant, quien le dijo que estaba listo para un nuevo capítulo en su carrera tras conquistar los títulos con Golden State en 2017 y 2018. En ambos años, fue nombrado el Jugador Más Valioso de la final.

"Uno hace lo mejor que puede", dijo Myers. "Pienso en términos generales, y para mí fue una bendición que él viniera, que él quisiera ser parte de esto. Es un chico que puede moverse en cualquier dirección que quiera por su talento. Llegó y cumplió. En mi opinión, no podíamos haber pedido más de él. Nos representó dentro y fuera de la cancha. Él tiene todavía una gran relación con todos sus compañeros, nuestro personal, nuestros entrenadores y yo mismo. Simplemente quería probar algo nuevo, y eso está bien. No miro hacia atrás y dijo: 'Si yo hubiera hecho esto...' No me siento así".

Myers se sentó a conversar durante un par de horas con Durant, acerca de la vida y otros asuntos. La charla se realizó en Nueva York antes de que el jugador anunciara en Instagram el 30 de junio que firmaría un contrato denominado "max" con los Nets.

"Hablé con él hasta que no tenía ya permiso de hacerlo, unos días después", dijo Myers con una sonrisa. "No fue que le haya cerrado la puerta. Para ser sincero, yo estaba algo triste, porque él me agrada".