Restos hallados serían de Charles Levin

Las autoridades creen que restos humanos hallados en un área remota de Oregón serían del actor Charles Levin, quien interpretó numerosos personajes en series televisivas de comedia como Seinfeld y Night Court.

Levin, de 70 años, fue reportado desaparecido de Grants Pass el 8 de julio luego que su hijo no escuchó de él por varios días, según The Oregonian/OregonLive.

El actor tenía un Fiat naranja modelo 2012 y estaba "casi siempre en compañía de su perro pug color beige, Boo Boo Bear", dijo el Departamento de Seguridad Pública de Grants Pass en un comunicado emitido la semana pasada en busca de información sobre el paradero de Levin. El viernes, equipos de rescate redujeron un área de búsqueda en base a una señal de emergencia de un teléfono celular.

Un residente localizó el auto de Levin en una vía remota y casi intransitable el sábado. Dentro del auto, agentes encontraron los restos del perro de Levin. Personal que registraba un terreno empinado y escabroso halló los restos humanos.

Existe una "alta probabilidad" de que los restos sean de Levin, dijo el departamento de seguridad pública.

El médico forense haría la identificación definitiva.

Los créditos de Levin en televisión incluyen Alice, Hill Street Blues, Doogie Howser, M.D., Night Court y Seinfeld. También apareció en películas como The Golden Child, Annie Hall y This is Spinal Tap.