Niegan en Pumas interés de Boca en Iturbe

Jesús Ramírez, presidente deportivo de Pumas de la UNAM, dijo desconocer el supuesto interés que existe por parte del club argentino Boca Juniors por el volante Juan Manuel Iturbe.

"Yo vengo llegando de Estados Unidos, voy a hablar con la gente de la directiva para ver cómo están las cosas, si es que hay algún interés", dijo.

Entrevistado a su llegada a la Terminal Dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el dirigente indicó que todavía es incierta la posibilidad de que llegue o no algún jugador más para incorporarse al equipo. "No lo sabemos, hay unos días y hay la posibilidad, siempre surge alguna situación que no estaba prevista", apuntó.

De cara a lo que será ya el Apertura 2019 de la Liga MX, Ramírez indicó que existe mucha ilusión con este nuevo proyecto que comanda el técnico español Miguel González "Michel".

"Evidentemente, empezar a conjuntar este plantel con la nueva idea que tiene Michel; fue buena esta pretemporada y ahora en la semana previa delinear el plantel con el que se va a abrir, el primer objetivo es calificar y calificando, ya aspirar a todo", estableció.

Asimismo, reconoce lo importante que fue el triunfo que logró el conjunto universitario la semana anterior sobre América, ya que es un rival frente al que nunca se puede perder.

"Son partidos de suma importancia, sea de pretemporada o no, para nosotros siempre será muy importante ganarle al América, espero que esos triunfos se vean reflejados en la temporada", sentenció.

Los felinos universitarios concluyeron su pretemporada el pasado sábado con un empate 3-3 ante Zacatepec, en partido que se celebró en la cancha del estadio Agustín "Coruco" Díaz.

De este modo, el cuadro dirigido por "Michel" acabó su etapa de preparación con tres victorias, frente a Correcaminos, Cafetaleros y América, así como este empate contra Zacatepec y una derrota ante Celaya.

Los "auriazules" se presentarán en el Apertura 2019 el 20 de julio cuando visiten el estadio Alfonso Lastras para verse las caras con el debutante Atlético San Luis.