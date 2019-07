Pantoja dice que 'Juanga' le pidió matrimonio

Isabel Pantoja dijo en un programa español que el llamado "Divo de Juárez" le propuso matrimonio.

Según relata el periódico El País en el programa de Telecinco apareció vestida de amarillo y diciendo: "Siempre he debutado de amarillo y he tenido los éxitos más grandes, por eso he escogido este color", comentó tras su entrada triunfal.

Pantoja está hablando públicamente en pocos días casi más de lo que lo ha hecho en la última década y su última revelación ha tenido al cantante mexicano Juan Gabriel como protagonista.

Las especulaciones sobre su relación sentimental siempre han estado en el aire y la cantante decidió despejarlas de una vez por todas. "Nunca he hablado de él, para mí siempre ha sido y será mi compadre, mi hermano mayor, mi confidente, el ser, junto a mi familia, que más he querido en mi vida", afirmó.

"Es cierto que me pidió matrimonio, cuando mi hijo tenía cuatro años", reveló por primera vez.

"Quería que fuera su esposa, conociéndonos los dos, respetándonos los dos. Le dije que no, cantando. Él lo entendió perfectamente. A pesar de ese Atlántico que nos separaba, me sentí muy orgullosa de lo que teníamos".

Pantoja siguió recordando a Juan Gabriel y afirmó que se había arrepentido de haber rechazado su proposición: "Después de mi marido, sé que jamás habría encontrado a una persona que me comprendiera tan sumamente bien. Yo lo aceptaba como era, sencillamente como era, un genio para la eternidad".