Oliver Stone escribe sus memorias

Oliver Stone tiene recuerdos que contar, y no todos son felices.

Houghton Mifflin Harcourt anunció ayer que adquirió un libro de memorias del cineasta ganador del Oscar cuya publicación está prevista para el otoño boreal del 2020.

Stone es conocido por películas provocadoras como Platoon (Pelotón), JFK y Born On the Fourth of July (Nacido el cuatro de julio).

Según la editorial, se centrará en sus años mozos, incluyendo su periodo en Vietnam.

Stone, quien ganó un Premio de la Academia antes de cumplir 35 años, también relatará sus "indulgencias excesivas derivadas del éxito de juventud".

El director ha reconocido un historial de drogas y alcohol y ha estado casado en tres ocasiones.

Stone, de 72 años, dijo en un comunicado que ha estado revaluando su vida y decidió que todos los recuerdos deben ser valorados, sean "placenteros o no".

Por otro lado, el canal de televisión ucraniano 112 ha decidido cancelar la emisión del documental Revelando Ucrania, del director estadounidense Oliver Stone y que incluye una entrevista con el presidente ruso, Vladímir Putin, después de recibir graves amenazas y sufrir un ataque de extremistas con lanzagranadas.

El estreno en Ucrania del documental, que también recoge una entrevista al político prorruso Víktor Medvedchuk, compadre de Putin, ha levantado polémica en algunos sectores de la sociedad, especialmente entre los radicales y el Gobierno.

El Ministerio de Información Pública dijo el viernes que el canal no debía emitir "un filme propagandístico" que "amenaza la seguridad de información" de Ucrania.

Consideró "inaceptable la emisión en un canal de televisión de materiales audiovisuales que abiertamente difunden una narrativa antiucraniana de la propaganda del Kremlin y manipulaciones utilizadas por la Federación Rusa en su guerra híbrida contra Ucrania". El documental recogen las protestas proeuropeístas del Maidán, que acabaron con el entonces presidente Víktor Yanukóvich (2010-2014), la guerra en el este de Ucrania, la detención de los marineros ucranianos por los guardacostas rusos y la supuesta injerencia de Kiev en las elecciones presidenciales de 2016.

Se trata de la relación de Paul Manafort, exjefe de campaña del presidente de EUA, Donald Trump, con el prorruso Yanukóvich, del que había recibido 12,7 millones de dólares para asesorarle.

La cadena ucraniana anuncio la decisión de no emitir finalmente el filme tras escuchar al consejo editorial internacional del canal, que recomendó no difundirlo para proteger, principalmente a los empleados de la empresa.

La medida se tomó por "los ataques terroristas cometidos, la amenaza a la vida y la salud de los periodistas y la viabilidad de las amenazas del jefe de la organización Nebaiduzhi (Indiferente, de extrema derecha), Serhiy Sternenko, la despreocupación del Gobierno (...) y la incapacidad de proteger plenamente los derechos de los periodistas en caso de que haya sanciones contra el canal".

La cadena ucraniana había pedido previamente a los órganos de seguridad prestar protección a sus trabajadores ante las amenazas de fuerzas radicales que "tratan de influir en la política editorial de la cadena", pero el Gobierno no implementó medidas, según 112.