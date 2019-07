Sigue polémica por asignación de obras

Persiste la polémica por la contratación de empresas foráneas para proyectos de obra pública en Torreón, el alcalde Jorge Zermeño reiteró este lunes que "el 90 por ciento de los proyectos son para empresas locales".

Durante el evento de comienzo del programa "Vamos a Michas", el alcalde señaló que "por ahí se dice que no le damos 'chamba' a los constructores de aquí, el noventa por ciento de la obra pública se hace con constructores locales, y hemos buscado que la obra pública se licitara, sea invitación abierta y aquellos que hagan mejor las cosas que colaboren".

No obstante, minutos después reprendió a las mismas constructoras al "invitarlos a realizar mejor sus obras" cuando tienen la oportunidad de aportar al municipio.

Sin mencionar casos específicos, Zermeño detalló que las autoridades municipales han tenido que subsanar diversas fallas de las empresas, esto derivado de los reclamos de la ciudadanía.

"Termino diciéndole a los constructores, ayúdennos a hacer bien las cosas, hay colonias donde tenemos que estar reparando porque no se han hecho bien las obras en colonias, que muchas veces la gente reclama pavimentos, reclama porque no es buena la calidad de los colectores, el Simas no construye colonias, lo hacen los constructores".

El propio alcalde matizó que cree que existe un "compromiso" de parte de dichas empresas para hacer mejor las cosas y evitar que "el gobierno tenga que estar reparando lo que debió haberse hecho bien desde el principio, en eso sé que cuento con la colaboración de todos ustedes".

Por su parte, la fracción del PRI en el Cabildo de Torreón, emitió el mismo lunes un comunicado en el que hacen referencia a las declaraciones del alcalde Jorge Zermeño.

Señalan que "en su ánimo de congraciarse públicamente se atrevió a decir que el 90 por ciento de la inversión en este rubro es para los constructores y prestadores de servicio locales; entonces, si los 88 millones 546 mil 854.75 pesos de dichos contratos representan apenas el 10 por ciento para estas compañías, quiere decir que habrá una inversión de más de 800 (millones) en el año; ¿que nos digan dónde, cómo será y cuáles son las empresas locales favorecidas?", señalaron.

Los ediles del PRI sostuvieron sus acusaciones de que se ha "favorecido" a un grupo de cinco empresas foráneas en la adjudicación de obra pública en Torreón, obras que además afirman son de "mala calidad y tendrán que pagar de nuevo los ciudadanos, no se vale que no digan eso", detallaron.

Acusan obras de mala calidad

El presidente del Comité Estatal del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes, acusó al alcalde Jorge Zermeño de haber realizado proyectos de obra pública “de mala calidad”; señaló que actualmente Torreón “da vergüenza” en los diferentes sectores.

El líder del PRI en Coahuila dijo que respeta el trabajo del alcalde, pero le recomendó “cambiar a los directores que tenga que cambiar”, esto para evitar que se lleve a mal destino a la administración pública de Torreón.

“Principalmente sus malos funcionarios le dan mucha chamba a nuestros regidores, mucha chamba, porque dan obras a empresas aparentemente en el pleno respeto de la ley, pero se las dan a empresas que son de otros estados, o les dan preferencia a esas empresas, principalmente a empresas de Durango, hay que checar el origen y las amistades por aquel lado del río”.

Defendió el trabajo de los regidores de su partido y de la síndica Dulce Pereda, quienes denunciaron la semana pasada que el Ayuntamiento favorecía supuestamente a cinco empresas foráneas, con adjudicaciones de obra por 88 millones 546 mil 854 pesos.

“La obligación de la síndica de minoría, de los regidores del partido, pero de todos los regidores, inclusive de los de su Gobierno, es defender las contribuciones y que sean bien aplicadas; esa es su obligación, inclusive está en el código municipal, lo único que están haciendo nuestros regidores es aplicar el código”, dijo Fuentes.