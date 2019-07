Guevara dice estar tranquila ante acusaciones tras recorte de becas

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se dijo tranquila ante las acusaciones derivadas por el recorte de becas a los atletas y entrenadores, así como la contratación de 250 personas de “pantalón largo”, por un total de 45.8 millones de pesos.

“Todo está en regla. No hay nada que contestar del tema, porque son acusaciones sin fundamento, y en tanto no sean fijas no tengo nada qué decir del tema. Espero que en los próximos días, ya la Función Pública (secretaría) podrá dar resultados de las investigaciones", apuntó.

“Pero estoy tranquila, partiré a Lima con la ilusión de obtener resultados óptimos, y lo administrativo que se quede en lo administrativo”, insistió Guevara, quien además se congratuló porque la Secretaría de la Función Pública (SFP) será la que, su caso, defina si existe alguna irregularidad.

Entrevistada en Palacio Nacional luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador abanderó a la delegación mexicana que representará al país en los XVIII Juegos Panamericanos de Lima, Perú́ 2019, resaltó que al interior de la Conade no se tolera ni tolerará ningún acto de corrupción.

“Si se llegase a dar o llegase a presentar (actos de corrupción), no debemos tener ningún consentimiento para nadie”, como lo ha planteado el Ejecutivo.

Sobre la delegación mexicana, comentó que la meta es superar los resultados obtenidos en eventos similares, de 29 medallas, aunque su pronóstico "es regresar con 19 medallas, "pero creo que debemos dejar que los chicos hagan su trabajo".

"Este pronóstico está reservado en cuanto a los números y comparativos que se han tenido en diferentes panamericanos”, acotó.

Guevara Espinoza confió en que a partir de los resultados que se obtengan en esta justa deportiva, se reconozca el esfuerzo que realizan los deportistas. “Tengo confianza de que vamos a tener un muy bien resultado”.

Sin embargo, enfatizó que una transformación no puede darse sin el deporte, porque muchas de las tareas que precisamente guarda esa transformación pasa por una reestructuración del tejido social.

También resaltó que el primer grupo de atletas viajará a partir del 19 de julio y posteriormente, el resto de los competidores, quienes deberán viajar de madrugada debido a las condiciones de la aerolínea.