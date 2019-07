Se transmite el primer episodio de Familias Frente al Fuego

La primera emisión de Familias Frente al Fuego puso a sus familias participantes en aprietos, pero primero los dejaron cocinar algo con lo que cada una se sintiera a gusto.

Sobre las barras de las cocinas aparecieron tlayudas, birria y comida yucateca, cada una sazonada con la herencia de las ocho familias y también con las características de cada una: mientras que unos cantaban al mezclar los ingredientes, otros se peleaban y algunos más se daban la libertad de hacer experimentos culinarios, pero no siempre con buenos resultados.

La competencia de este domingo dividió a las familias en dos grupos de cuatro, de las cuales pasaban dos la primera etapa y las demás fueron sometidas a una competencia final donde se definiría a los últimos integrantes y todo dependiendo de sus huevos.

Los primeros que pasaron a la siguiente etapa fueron las familias Toledo, Nahum, Gudiño y Bárcenas; mientras que las Merino, Wong, Ek y Vásquez tuvieron que enfrentarse a la competencia final con muchos huevos, sí, porque la chef y juez Belén Alonso les puso una actividad decisiva: cocinar tres tipos de huevos. Primero les dio una demostración de cómo hacerlos y luego los pusieron a cocinar los propios con un huevo extra en caso de que llegaran a equivocarse.

En esa última competencia todos se dieron cuenta de lo difícil que es cocinar un huevo y que quede perfecto: que no se riegue la yema, que no se pase de cocido, que no se pegue en el cascarón. En fin, que por sus huevos, perdieron o ganaron. Cuando los jueces Belén Alonso, Antonio de Livier y Carlos Gaytán pasaron a las barras, definieron que las dos familias que se sumaban a la competencia eran los Vázquez, de Oaxaca; y las Merino, de Guadalajara.

Dos familias no superaron el reto y serán eliminadas de la competencia de #FamiliasFrenteAlFuego https://t.co/bgUymXHfLL pic.twitter.com/lB6DtoQcq1 — Familias Frente al Fuego (@FrenteAlFuegoTV) 15 de julio de 2019

Familias Frente al Fuego es una producción de Nino Canún y Kirén Miret, conducida por Inés Gómez Mont. Se transmite todos los domingos a las 20:30 hrs. por Las Estrellas.