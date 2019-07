Cantan en homenaje a Gualberto Castro

Amigos, familiares y seguidores de Gualberto Castro se dieron cita este domingo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para realizar un homenaje que, en un principio, se tenía pensado que fuera en vida del cantante.

Al lugar llegó Maribel Guardia, que fue una de las conductoras y cantantes de la noche, quien aseguró que fue Gualberto quien le dio uno de los regalos más hermosos.

"Feliz de estar en este homenaje tan merecido para mi amigo Gualberto, nunca voy a olvidar el día que cantó en mi boda, hoy es mi aniversario de bodas, estaba revisando las fotos de cuando cantó y fue uno de los regalos más bellos que he tenido en la vida, escuchar el Ave María cantada por Gualberto Castro".

Esa noche, Maribel cantó "Urge". Previo al inicio del concierto, recordó que fue a visitarlo en el hospital.

"Estuve con él cuando estaba en el hospital y ya estaba muy mal, yo sabía que no iba a llegar para este homenaje aunque la familia tenía toda la ilusión del mundo, pero no se dio, desde el día en que murió no hemos dejado de cantarle, fue uno de los velorios más bellos a los que he ido", compartió.

Al lugar también llegó Arturo Castro, quien no quiso hablar mucho de Gualberto porque dijo, no quería llorar esa noche.

"Vamos a cantar, y ya cantando me concentro de una manera para no llorar. Hubiera sido muy bonito hacerle el homenaje en vida pero él está aquí, anda por aquí".

Entre los invitados de la noche estuvieron la hija del cantante, Debbie Castro, así como Hugo Jordán, Felicia Garza, Alejandra Ávalos, Rodrigo de la Cadena, Carlos Cuevas, Jorge Muñiz, Manoella Torres, Rocío Banquells, Manuel Mijares y por supuesto, los hermanos Castro.