¿Debemos instalar una cámara de vigilancia para auto?

Si estás pensando en comprar cámara de vigilancia para auto, existen una serie de aspectos a considerar para sacarle máximo provecho, así como para no tener ningún problema con las autoridades.

El incremento de la inseguridad en algunas ciudades y estados de la República ha llevado a la población a estar en constante estado de alerta. Delitos como el robo a casa habitación y la sustracción ilegal de vehículos se escuchan con mayor frecuencia, por lo que es normal que busquemos soluciones para garantizar la seguridad de nuestro patrimonio. Así es como muchas personas contratan un sistema de seguridad para sus hogares u optan por instalar cámara de vigilancia para auto.

Después del hogar, uno de los bienes patrimoniales que más apreciamos es nuestro vehículo; además, el robo de autopartes o unidades se ha vuelto un delito muy redituable para los delincuentes. Por ello, es probable que te interese montar esa cámara de vigilancia para auto, la cual servirá para monitorear lo que sucede en tu unidad desde cualquier sitio y para grabar todo lo que ocurre alrededor.

Según los expertos de Automexico, antes de lanzarte a comprar y colocar un dispositivo de este tipo en tu coche, debes conocer algunos detalles sobre lo que puedes y lo que no puedes hacer. En el caso de México, no existe una regulación legal que impida a los automovilistas hacerse de esta clase de artefactos tecnológicos, por lo que no quebrantarás ninguna norma que pueda valerte una infracción o sanción ante las autoridades.

Los expertos aseguran que instalar cámara de vigilancia para auto puede entregar una serie de beneficios al usuario. Por ejemplo, los conductores que fueron víctimas de intentos de asalto encontraron de gran utilidad las cintas de grabación al acudir a denunciar los delitos, ya que el material sirvió para corroborar la identidad de los delincuentes.

Un detalle que debes tener en cuenta es que, pese a no existir una prohibición para instalar cámara de vigilancia para auto, esto no quiere decir que puedes mostrar con entera libertad el contenido grabado por el dispositivo. Si se trata de un video en una zona transitada donde se distinguen las matrículas de otros coches, podrías enfrentar problemas legales por exhibir información susceptible a un uso malicioso y que afectaría a terceros. Por ello, el contenido almacenado solo debe usarse con fines judiciales en caso de requerirlo.

Entre las características de una cámara de vigilancia para auto está su capacidad para grabar a determinado ángulo de visión, zoom digital, captura de fotografías, grabación de vídeo a diferentes resoluciones, micrófono integrado, memoria interna, mecanismos de activación manual y automática, batería de litio recargable, adaptador para toma de corriente y conexión USB, aunque las especificaciones cambian debido a la amplia variedad de estos dispositivos en el mercado.

Otra de las ventajas de cámara de vigilancia para auto es que facilita los reclamos ante la compañía de seguros, ya que se contará con evidencia física sobre cómo ocurrió un siniestro automovilístico o el robo flagrante de algún componente de la unidad.

Como podemos darnos cuenta, una cámara de vigilancia para auto ofrece más ventajas que desventajas; la única recomendación será tener extremo cuidado con el material grabado porque, de lo contrario, podríamos enfrentar complicaciones ante la justicia. Tomando en cuenta que el apartado legal es muy difuso en algunas situaciones específicas, solo deberemos recurrir al video almacenado al hacer la denuncia ante las autoridades.

