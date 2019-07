Posturas de Yoga que te ayudarán a aliviar el estrés

La estabilidad entre el cuerpo y la mente son vitales para tener una vida saludable libre de los choques del día a día, siendo el Yoga una alternativa para aliviar la pesadez física y mental a causa de la rutina laboral y familiar.

Stefanie Syman, autora de The Subtle of body: The story of Yoga in America, declara que el yoga es el primer y más exitoso producto de la globalización, pues a nivel mundial más de 300 millones de persona lo han adoptado como un hábito.

Existen diversas opciones para aliviar padecimientos y alteraciones como las posturas que propone esta disciplina para aliviar el estrés, alabadas por YogaBrunch y el profesor Joaquín G. Weil, autor de Dominio de Técnicas específicas de Yoga:

1.-Postura del Gato (Bitilasana)

Es ideal para comenzar con la sesión de yoga, ya que el estiramiento relaja la espalda y ayuda a movilizar la columna. También funciona como masaje para los órganos internos.

2.-Pose del bebé (Balasana)

Es una posición de descanso que relaja la espalda y la cadera, ideal para intercalar entre otras posturas más rigurosas pues logra relajar la musculatura de la espalda. Ideal para terminar el día con ella, pues calma la mente, el estrés, la fatiga y ayuda a bajar el ritmo acelerado.

3.- Postura del Cadáver (Savasana)

Es la pose de relajación por excelencia y, por lo general, con la que termina la rutina. Alivia el cansancio físico,mental y relaja el sistema nervioso junto a la musculatura.

4.-Pose del embrión lateral (Parsva Balasana)

Recomendada para practicar por la noche ya que ayuda a conciliar el sueño. Ayuda a alinear la columna, el cuello y la cadera. También relaja la espalda y el pecho.

5.-Posición de Loto

Mejora y fortalece la flexibilidad de la cadera, por lo que estimula la circulación sanguínea. Es la pose de relajación que más ayuda a la concentración. Poder realizarlo sin ayuda es señal de salud y longevidad.