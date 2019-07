Amagan y golpean al productor Juan Osorio

El pasado domingo cuatro sujetos armados ingresaron al domicilio de Juan Osorio para asaltarlo.

De acuerdo con el productor, los individuos los amagaron y golpearon, para luego saquear su casa, llevándose varios documentos.

A través de una grabación difundida por Televisa Espéctaculos, Osorio explicó que "se llevaron todos mis documentos, identificaciones, tarjetas, fue muy fuerte, un momento muy difícil. Me golpearon en el cuerpo, me patearon, me tiraron, me amagaron con pistola, con un desarmador largo, tengo unos dolores muy fuertes, mis dedos se torcieron. Eran cuatro sujetos y uno que estaba afuera con un coche, saquearon la casa, está violada, se llevaron todo como rapiña, las puertas las rompieron".

Por su parte, su hija Miriam afirmó que los delincuentes le pegaron a su padre en la frente con una pistola, lo que causó que se desvaneciera "por que es diabético, pero era tanta la incertidumbre de lo que le podían hacer que no se desmayó".