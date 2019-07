Ariel Miramontes ignora los rumores

En días pasados una revista de espectáculos publicó supuesta información relacionada con el comediante Ariel Miramontes y su hijos, asegurando, entre otras cosas, que la madre de ellos trabaja en un lugar nocturno y nunca se interesó por los niños por lo que los abandonó desde pequeños.

Al respecto, el actor encargado de dar vida a "Albertano" dice que todo es mentira, prefiere mantenerse al margen y considera que sólo le queda "apechugar". "No quiero hacer ningún comentario al respecto de eso justamente porque creo que es muy poco prudente, es muy triste que algunos medios no tengan escrúpulos para herir la moral incluso de niños menores de edad y estamos hablando de niños de siete y seis años", dijo el comediante.

"No puedes hacer nada porque no hay manera de parar una situación como esa, entonces yo lo único que les puedo decir es que todo lo que se publicó ahí son mentiras y no voy a hablar más", señaló.

Miramontes no piensa proceder legalmente en contra de la publicación al ser un procedimiento que tarda mucho tiempo, además, se dice una persona a la que no le gusta pelear.

Explicó que lo importante es que cada vez son menos las personas que creen ese tipo de publicaciones.

Sobre el origen de la información se habló de que su amiga Raquel Bigorra podría estar detrás, cosa que Ariel descarta.

"Es una información que son mentiras, entonces cómo inventaría o vendería una cosa así, una mentira. No". El actor estrenó ayer la nueva temporada de "Nosotros los guapos", junto a Adrián Uribe, en Las Estrellas.