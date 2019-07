Paul y Ringo comparten escenario

El cantautor británico Paul McCartney cerró su gira en el Dodger Stadium de Los Ángeles con el baterista Ringo Starr como invitado especial de su concierto.

"Tengo una sorpresa para todos. Damas y caballeros, el único e inigualable Ringo Starr", dijo McCartney al presentar a su amigo y excompañero de la banda The Beatles.

"Te quiero amigo", son las palabras que se escuchan en un fragmento del concierto que publica Variety cuando Starr caminaba hacia la batería.

Los exBeatles se mostraron muy contentos de compartir nuevamente el escenario, en el que deleitaron a los asistentes con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) y Helter Skelter.

"Listo para rockear. Paz y amor para todos", añadió Ringo, quien al final de la presentación regaló sus baquetas al público, que asistió a la última presentación de la gira por Estados Unidos que Paul McCartney comenzó a finales de mayo en Nueva Orleans.

El 7 de julio pasado, McCartney escribió un mensaje en redes sociales a Ringo Starr con motivo de su cumpleaños 79; "Feliz cumpleaños al mejor baterista del mundo, que tengas un lindo día @ringostarmusic. Te quiero. Paul".

Asimismo, publicó una fotografía del concierto en la que aparecen los exBeatles abrazados en el escenario del estadio de los Dodgers, acompañada del texto: "Reunido con mi favorito Starr".

Tras la separación de The Beatles en 1970, McCartney y Starr han tenido algunas colaboraciones; entre ellas en febrero de 2017, cuando Paul se detuvo en el estudio de grabación de Ringo para tocar el bajo y cantar voces de respaldo en dos pistas para el álbum Give more love, de Ringo Starr.

Variety recordó que su última aparición en vivo juntos fue en 2014 en un programa especial conmemorativo del 50 aniversario de la primera aparición histórica de The Beatles en el que interpretaron With a little help of my friends y Hey Jude.

En el concierto que cerró la gira de McCartney también contó con la participación de Joe Walsh, de The Eagles, con un solo de guitarra triple.

"Adiós, América. Solo queda una cosa por decir: nos vemos la próxima vez", dijo McCartney, el emblemático bajista y compositor de temas como Yesterday, Band on the Run, Live and let die y My love, entre otras.