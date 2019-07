Solo quiere disfrutar la vida

Sin importar la edad y con el anhelo de un renacimiento tanto artístico como personal, la exvedette Wanda Seux celebra que a sus 71 años de edad sigan ofreciéndole trabajo en series, programas unitarios de televisión y en encuentros de moda donde se le reconoce como "La bomba de oro".

Con algunas dificultades para hablar de manera fluida, producto de los seis infartos cerebrales que le dieron a principios de 2018, la también bailarina y actriz dice sonriente que por fin dejó atrás la etapa de deudas y carencias.

"Ahora que rento mi casa en 17 mil pesos y que mis mascotas están en buenas manos, siento felicidad de no sufrir por carencias.

En estos momentos sólo pienso en viajar y vivir al máximo hasta que la energía se me agote; por lo pronto estoy viviendo en Acapulco los fines de semana, llego a la casa de mamá Yara Vasco, quien me auxilió en los infartos", indica la actriz.

Agradece a todos los que la han ayudado en los momentos difíciles y los que le siguen ofreciendo trabajo, como el director Gustavo Loza, quien la ha invitado a participar en varias de las series que ha producido y con ello le ha demostrado que aún puede continuar con su carrera artística.

"Ahora hasta los jovencitos me reconocen y eso es lo mejor que me puede suceder".

"He intervenido también en programas estelarizados por Arath de la Torre, y como ya no hay restricciones, me salen propuestas en cualquier televisora, lo que me genera dinero. Además, estoy por ofrecer conferencias sobre derechos humanos. También quiero llevar mi vida a una teleserie, por lo que estoy abierta al interés de cualquier plataforma digital", afirma la exvedette.

La artista nacida en Paraguay, pero que se desarrolló en Argentina, llegó en 1976 a México donde ha trabajado en películas como El arracadas, La golfa de barrio y Bellas de noche.