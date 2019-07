Autorizan plan de chatarrización

Este año el programa de chatarrización que otorga estímulos fiscales para la compra de camiones incluye a las unidades del transporte público, lo que abre las puertas a la modernización de unidades en la Laguna.

El programa se desarrolló durante 2016 y 2017 con buenos resultados, pues se logró la sustitución de 18 mil unidades a nivel nacional.

Está dirigido al servicio público federal de carga, servicio de turismo, al transporte de pasaje y por primera vez al transporte urbano.

"Eso nos va a ayudar aquí en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango a modernizar el transporte local", dijo el diputado federal Javier Borrego, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Contó que fue el pasado viernes cuando se les informó de la continuidad de dicho programa.

"Ahora todos los transportistas vamos a poder soltar nuevamente todos nuestros camiones viejos y luego vamos a tener un estímulo fiscal para que sea el enganche de una unidad nueva o seminueva, el camión viejo que está obsoleto no genera dinero, no genera empleo, cuando un camión nuevo o seminuevo circula todos los días y eso genera impuestos para el gobierno federal".

Explica que los camiones en circulación consumen diesel y estos están gravados con el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), el cual es de cuatro pesos, mismos que regresan a la Federación, además de generar Impuesto Sobre la Renta e IVA.

"Esto es ganar y ganar, gana el transportista, gana la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal y gana la sociedad porque damos un mejor servicio de transporte".

El año pasado los transportistas recibieron alrededor de 370 mil pesos, lo que corresponde al pago del IVA, por la adquisición de cada unidad. La mecánica en esta ocasión, sería similar.

El diputado federal dijo además que buscarán fondos para que los transportistas no tengan "pretextos" y modernicen sus unidades.

"Iremos por todo el padrón que tengamos, la vez pasada hubo dos programas de hasta seis mil unidades que no fueron aprovechadas por el hombre-camión hoy en día sí vamos por esos aprovechamientos, dentro de mi iniciativa había puesto el tema de poder buscar fondos para que los compañeros transportistas puedan modernizar su vehículo, que no tengan ninguna traba de que no tienen con qué".

Sin embargo al final dicha iniciativa se bajó, para continuar con el programa establecido. De igual forma, el diputado federal comentó que buscarán estos estímulos.

En México circulan vehículos de 20 años de antigüedad o más por lo que el programa iría destinado principalmente a este tipo de camiones, aunque el tiempo de antigüedad puede ser a partir de los seis años. Se prevé que el programa dé inicio en el mes de septiembre.