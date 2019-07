El rey león es amuleto de Carlos Rivera

El cantante mexicano Carlos Rivera, quien es la voz de Simba en la película El rey león para el mercado latino, consideró que dicho filme ha sido su amuleto de la buena suerte durante su carrera, que se inició en 2004.

El crecimiento como intérprete de Rivera, de 33 años y quien trepó a lo grandes escenarios al ganar el reality show La Academia, ha estado ligado a la historia de Disney.

"Estoy muy emocionado y hasta nervioso, El rey león regresa a mi vida todo el tiempo", dijo el cantante a medios durante la alfombra roja del filme ayer en Ciudad de México.

"La historia me encanta desde niño, la soñaba y ha sido mi película favorita y mi amuleto de la buena suerte", añadió.

Rivera, ahora ya un consumado cantante y quien cumple su gira GuerraTour 2019, aseguró que cada vez que El rey león toca algo en su vida le trae "buena suerte".

Recordó que en 2004 ganó La Academia al interpretar la canción Esta noche es para amar (Can you feel the love tonight), precisamente de la película animada de Disney. Además de que actuó en el musical de El rey león en España y ahora está presente en la nueva versión de la película que está llamada a ser el éxito del verano en todo el mundo, y en México y Latinoamérica no es la excepción.

"Siempre me ha traído cosas buenas.

Yo creo mucho en los sueños y cree que cuando uno desea tanto algo con el corazón se te cumple", apuntó. La noticia de que interpretaría al personaje principal del filme la recibió mientras estaba en un concierto en Madrid, España, algo que celebró mucho.

Explicó que tuvo preparación de directores de doblaje, de hecho algo curioso es que su profesora Gaby, que estuvo con él en La Academia, ahora fue quien lo dirigió para el respectivo trabajo en el estudio de grabación.

"Este es mi tercer producción en doblaje, después de Héroes verdaderos y Coco, en el que tuve una participación especial". Mencionó que no es lo mismo haberlo hecho en teatro, que en doblaje, el hecho de apegarse a un texto que ya existe, con otros diálogos "cuando entraba al estudio, de repente yo soltaba frases del teatro, me decían que no era eso, así que volvíamos a repetir y nos divertíamos mucho".

La película estará en la batalla por llevar el mayor número de espectadores en julio y agosto, junto con Spider-Man.

El fotorrealismo que emplea la cinta dirigida por Jon Favreau (The Jungle Book) con la que Disney quiere revivir la magia de la inolvidable versión de 1994 apelando a la nostalgia, hace uso de una tecnología que difumina las barreras entre la acción real y la animación.

El rey león buscará arrollar en la taquilla.