Sostenibilidad, tema clave para empresas

Un total de 700 empresas mexicanas y globales pactaron que la sostenibilidad será uno de los temas clave para los próximos meses, ya que la cercanía y sensibilidad en este rubro definirá la sobrevivencia de los corporativos en el futuro cercano, dijo Martha Herrera, presidenta de Pacto Mundial México.

"Las empresas tenemos claro que no podemos sobrevivir sin sostenibilidad, si no eres proactiva y no tienen espacios para este tema, o aquellas que sean desiguales, necesitan trabajar en desarrollar sus propias capacidades", comentó la también directora global de responsabilidad social de Cemex.

Herrera destacó que los gobiernos locales, estatales, organizaciones civiles y empresas necesitan trabajar en conjunto y ser más innovadores para transformar la realidad actual de las compañías en temas como derechos humanos, protección al medio ambiente, prácticas laborales y anticorrupción.

Hace unas semanas, la Oficina de la Presidencia, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Pacto Mundial México firmaron un convenio colaborativo con la finalidad de lograr los objetivos de desarrollo sostenibles propuestos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

"Las empresas grandes, pequeñas, universidades, la sociedad civil pueden abonar mucho. Cuando firmamos el convenio hubo mucha apertura del Gobierno federal y estamos en pláticas con otras dependencias para trabajar en los compromisos", añadió.

Herrera anticipó que se establecerán mesas de trabajo para cada uno de los retos y se buscará descentralizar el tema para que cada uno de los sectores industriales muestre sus estrategias. "México quiere tomar un papel de liderazgo en este tema, es un pacto único en el mundo", añadió.

La economía circular, energía, cambio climático, erradicación de la pobreza, empleabilidad, jóvenes y otros subtemas serán abordados próximamente por las empresas.

"Hay proyectos en marcha, iniciativas e inversiones que abordan diferentes objetivos. El tema es cómo podemos hacer intercambio de mejores prácticas, colaboraciones entre empresas y sociedad civil, y que las universidades nos sigan ayudando", manifestó.

Dijo que hay avances en sectores como el cementero, automotriz, energía y otros en el tema de sostenibilidad, pero el reto es multifactorial, por lo que se necesitan laboratorios de innovación y crear de manera conjunta las soluciones.