Laura Bozzo persiguió a su ex con un cuchillo

Laura Bozzo sigue generando polémica. Esta vez, en una programa de nombre El valor de la verdad, la peruana confesó que cuando se enteró que su expareja, Christian Zuárez, le fue infiel quiso cortarle su miembro.

La llamada "Señorita Laura" comentó que cuando supo toda la verdad tomó un cuchillo y persiguió a Zuárez por toda la casa.

"Yo no sabía absolutamente nada, entonces en ese momento él empezó a decir que no, que eso no era verdad, que todo había sido un invento de sus hermanos, en fin, me inventó todo eso y yo me fui a la cocina, sentía la rabia y la impotencia y lo que quería era asustarlo. Imagínate, el hombre corría por toda la casa y yo corría con el cuchillo por atrás, y decía: 'No Laura, te lo juro, te lo juro no es verdad, no es verdad'", detalló Bozzo.

Laura hizo tal revelación con el fin de que hombres y mujeres sepan que un amor tóxico nunca es bueno.

"Me arrepentí, pero al ver el programa me sentí muy orgullosa ya era hora que se conociera la pesadilla que viví.

"Con mis errores, soy humana ,espero mi testimonio sirva a muchas mujeres manipuladas, cegadas por un amor enfermo que al final DESTRUYE MATA", escribió ayer Laura al respecto en su cuenta de Twitter generando decenas de comentarios.