Cuando la ropa sucia no se lava en casa

“La ropa sucia se lava en casa”, ese dicho lo han olvidado muchos famosos.

Padres e hijos de la farándula tanto nacional como internacional han tenido fuertes conflictos que han ventilado a través de los medios de comunicación o bien en redes sociales, involucrando entonces a cientos de personas que opinan y juzgan.

El caso más reciente es el de Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía. Lejos quedaron los tiempos en los que se mostraban unidas y se tomaban fotos para sus respectivas sociales, ya sea de algún evento o bien si vacacionaban.

Frida primero atacó en redes sociales a su prima Michelle Salas. Esta no tomó a pecho lo que la primera le decía. Tiempo después, a finales de mayo, la joven optó por arremeter contra su madre dando a entender que tenía un romance con su exnovio, Christian Estrada.

En su cuenta de Instagram, Frida expresó que estaba dispuesta a sentarse a hablar con la intérprete de Hacer el amor con otro y con sus "mantenidos", que a su vez son sus exnovios, y hasta dio nombres de los involucrados.

"Feliz de sentarme cara a cara ante todo el mundo y hablar con Alejandra Guzmán y sus mantenidos… (exnovios míos)", dijo.

Con un semblante molesto por los dimes y diretes ocasionados por su retoño, la rockera respondió sobre dichas acusaciones al programa Suelta la sopa que lo que ella le ha dado solo es amor y que hay temas que deben tratarse en familia.

Reconoció que su hija ha hablado mal desde hace dos meses de su prima Michelle, de Sylvia Pasquel y de ella, y aunque aceptó que son una familia (las Pinal) disfuncional, así funcionan.

Destacó que ella, como madre, le ha dado todo lo que ha podido, sudando y trabajando.

Días después, Frida Sofía volvió a molestar a su mamá al decir que había sido "tapadera" de supuestas adicciones. Ante esto, la cantante habló con Gustavo Adolfo Infante en una entrevista y aseguró que su hija sufre de trastorno mental y necesita terapia.

La artista comentó que ha llevado terapia durante ocho años, ya que padece un trastorno límite de personalidad (Borderline Personality).

Además, Guzmán señaló que su hija desde la edad de 12 años, cuando estuvo en su primer colegio en Estados Unidos, ya no quiso regresarse de Miami.

Reveló que en alguna ocasión la tuvo que sacar de la cárcel y además externó que llegó a levantarle la mano.

"Aunque ella tiene un departamento hermoso, una camioneta del año, tiene todo para ser feliz, pero al final creo que ella necesita de amor propio, ella necesita pedir ayuda, ella necesita una terapia importante", dijo. La intérprete aprovechó la ocasión para negar las acusaciones sobre ella, en las que se dice le ha "bajado" los novios a Frida Sofía. "Jamás le haría eso a mi hija (…) Le doy cariño a la gente, soy muy cariñosa, pero eso no quiere decir que me quiera acostar con sus novios, si no se los hago a mis amigos", aclaró.

Como era de esperarse, Frida Sofía no se quedó callada. Tras las declaraciones que hizo Guzmán a Infante, Frida Sofía le respondió a ambos por medio de su canal de YouTube y en su Instagram Stories. "Hablaremos sobre la verdad entre la polémica y triste realidad de la relación entre la 'Reina de corazones' y su princesa Frida Sofía, a la cual ama con todo su corazón y, claro, por esta razón nos dieron la exclusiva, ya que la queremos mucho", aseguró Frida.

Pero la situación no acabo ahí, porque Frida Sofía utilizó sus mismas redes para subir un video donde muestra su brazo con moretones y marcas, según ella se los hizo su madre, esto en alusión a que Guzmán dijo que la jovencita le había levantado la mano.

"Alejandra Guzmán me metió unos pu...., pin... mentirosa, cul...", dijo Frida sobre su madre y agregó que solo ha sido buena hija con "esta diabla" su madre). La chica dijo que jamás le levantó un dedo a su mamá, "y si sí, fue para quitármela de encima".

La intérprete de Eternamente bella sufrió algo similar cuando era joven. No le gustaba que su madre, Silvia Pinal, la dejara tanto tiempo sola por sus ocupaciones, de ahí que un buen día tomó papel y pluma y escribió el tema Bye mamá.

"Mi relación con Enrique no es fácil", dijo en 2017 Julio al programa Land Rober Tunai Show, y agregó que "es un tipo -Enrique- que no admite, lógicamente con el éxito que tiene, sugerencias de nada. Entonces siempre hablamos de otra cosa; me cuenta que se ha comprado un avión nuevo, y pregunto lo que le ha costado y tal. Cosas superficiales que no valen para nada".

Enrique se desahogó justamente en una canción de nombre Quizás. "Hola, viejo, dime cómo estás, los años pasan y no hemos vuelto a hablar, y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti", dice al inicio la rola.

A nivel internacional, está el caso de Rihanna. La cantante originaria de Barbados interpuso una demanda contra su padre en un tribunal de Estados Unidos, en enero de 2019, por explotar su nombre para impulsar su compañía en la industria del entretenimiento.