Su salud bucal

CÁNCER ORAL

Dentro del programa de actividades de la Facultad de Odontología de la UAdeC Unidad Torreón, por cuarta ocasión, se efectuará la Campaña de prevención y detección de cáncer oral del 15 al 19 del presente mes, en la Clínica de Exodoncia, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. El cáncer oral es una enfermedad que se presenta, y en muchas ocasiones, por temor o falta de conocimiento o de recursos económicos, no acuden a tiempo con el médico, estomatólogo u odontólogo. Debido a que esta enfermedad está en aumento, se detecta un promedio de 2500 casos en México, de los cuales un 52% muere por la enfermedad. Por esta razón, la Facultad de Odontología efectúa este tipo de campañas. Su revisión y valoración es sin costo. Es muy recomendable que el paciente vaya con el odontólogo cada tres o 6 meses, cuando mucho, ya que a pesar de que les da miedo, tienen que entender los pacientes, que la boca, es parte de su organismo total. En la consulta odontológica, se efectúan valoraciones de tejidos blandos y duros, de cabeza, cuello, cara y cavidad oral. Al encontrar alguna situación anormal, se remite al personal capacitado para tratarlo, y siendo en buen tiempo, podemos evitar mayores problemas. Agradecemos de nuevo la estadía del Dr. Ricardo Martínez Pedraza, Cirujano Dentista, Patólogo Oral de la Universidad de Nuevo León, el cual dedica su valioso tiempo, en esta campaña, ayudando a educar a hacer conciencia de la revisión oportuna, por tal motivo estará, junto con maestros de la facultad, efectuando valoraciones a los pacientes que acudan a consulta en esta semana. El cáncer oral es un promedio del 2% del cáncer general. Los factores: Alcohol, cigarro, drogas, factores locales, como irritantes, órganos dentarios fracturados, prótesis dentales con bordes ásperos que irritan constantemente, radiación solar, puede causar cáncer en labios, cara, cuello, cabeza, otro factor es la carga genética, el virus del papiloma humano, en personas jóvenes aumenta porque el VPH llega a la cavidad bucal, por transmisión sexual. El cáncer oral es más frecuente en tejidos blandos que duros, primero en lengua, encía, paladar duro, blando, carrillos (cachetes) manifestaciones clínicas: manchas rojas, blancas, aumentos de volumen, nódulos, tienen un promedio de tres a 6 meses de evolución, al principio duelen y luego no. Algunos síntomas de cáncer en boca son úlceras que no se curan después de 15 días, placa blanca que no se desprende, labios resecos con una costra que no desaparece, áreas más rojas que el resto de la mucosa o pigmentadas que no cambian de color. Por eso las revisiones frecuentes son necesarias. Tratamiento: primero hacer la biopsia, pueden ser cirugías pequeñas, en estadios muy avanzados son cirugías más radicales, así como radiaciones, quimioterapia, tratadas con equipo multidisciplinario, es por esto muy importante la prevención. Una detección oportuna salva vidas, dolores, problemas familiares, Prevención y detección van de la mano.