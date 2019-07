Persisten quejas por demora en centro

Torreón.-El Municipio de Torreón actualmente no cuenta con las suficientes máquinas ni el suficiente personal para agilizar el proceso de verificación vehicular. No obstante, la verificación que solo cuesta 200 pesos y que asegura el Ayuntamiento que no es con fines recaudatorios podría significar actualmente una entrada de más de 30 mil pesos por día.

El Siglo de Torreón acudió al centro donde se realiza y los ciudadanos no paran de quejarse por el tiempo que tienen que esperar en la fila, el cual rebasa la hora y media, a veces dos. "Delante de mí había tres carros, es tardadísimo, les falta personal, o no sé qué pasa. Hay solo dos máquinas que están funcionando entonces deberían tener en orden esas máquinas y mas gente", dice Juan Carlos Aguirre, uno de los conductores, quien se pregunta qué hará el municipio cuando se hagan los operativos. El personal asegura que la verificación no tarda tanto y que incluso se verifican entre 100 a 120 por el turno matutino y 70 por turno vespertino. De ser así el Ayuntamiento tendría una entrada de recursos diaria de unos 38 mil pesos. No obstante las filas no avanzan al ritmo que se va a requerir si es que hacen operativos pues actualmente habiendo sólo tres autos delante de un vehículo la espera es de una hora pasada. "Esto va a ser un fracaso si siguen así, nos hacen pagar y lo mínimo que deben hacer es no hacer esperar a la gente, tienen que mejorar esto porque no van a ser capaces de aplicar la ley cuando hagan los operativos, no se darán abasto, tiene que ser más rápido definitivamente", externó el señor Juan Carlos Aguirre, opinión que secundaron varios de los conductores. No obstante, para el director de Ecología y Medio Ambiente, Felipe de Jesús Vallejo López, la operación hasta ahora ha sido normal y enfatizó que no hay interés recaudatorio: "El objetivo es que los autos estén en buenas condiciones. No es recaudatorio, en Ciudad de México cuesta mil 60 pesos la verificación y se hace dos veces al año. Somos de los municipios que menos cantidad cobramos". También aseguró que esperan comprar una máquina más este año y reconoció que las que hay actualmente ya cumplieron con su vida útil. "El trámite no debe pasar de 15 minutos para verificar", insistió, aunque el propio personal -que solicitó el anonimato- confirmó que sí falta más personal y más máquinas porque suelen descomponerse muy seguido. Vallejo dijo que en el pasado no realizaban acciones de sanción contra los conductores debido a que la propia autoridad no se encontraba apegada a la Norma Oficial Mexicana NOM 047, esto ante la falta de un dinamómetro para constatar los niveles de emisión de gases en los vehículos; al estar ya con la infraestructura y procedimientos adecuados desde el pasado mes de febrero, cuentan con el respaldo legal para aplicar el reglamento con todo rigor.