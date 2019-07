ES BUENO SABERLO

ENTRETENIMIENTO.- En un fraccionamiento, hay 100 casas. El herrero tiene que fabricar los números del 1 al 100 para numerarlas. ¿Cuántos nueves tuvo que fabricar? Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré, al igual que esta Adivinanza: Epa, epa, me llevan al trote y en cada esquina me dan un azote. ¿Qué es? Pregunta: ¿Cómo se dice suela en chino? ¿De quién se trata? Se negó a aceptar que cerraran su escuela cuando tenía apenas 8 años porque no había maestros y convenció a otros 60 niños a caminar para buscar otra escuela, como resultado todos los niños fueron llevados a la Escuela Cecup Jack. A los 16 años, esta niña de Zambia recibió el Premio Internacional del Niño de 2007 y desde entonces sigue luchando por el derecho a la educación de los niños. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Valores, son principios, virtudes o cualidades que distinguen a una persona, una acción o un objeto que se consideran positivos o de gran importancia para un grupo social. Son cualidades individuales que impulsan al individuo a actuar de una forma determinada de acuerdo con sus creencias expresando sus intereses y sentimientos. De acuerdo con su importancia, se clasifican como Valores Humanos, Valores Sociales, Culturales, Familiares y Religiosos, entre otros. Los Valores Éticos son de carácter universal y son los que regulan la conducta de las personas y se adquieren durante el desarrollo individual. Los Valores Morales son los que transmite la sociedad de generación en generación y en algunos casos determinados por una doctrina religiosa. La escala de valores varía en orden de importancia para cada individuo o grupo social e influyen como fuente de motivación y condicionan la toma de decisiones o acciones del ser humano como el respeto, la humildad, la tolerancia y muchas más (Amor, libertad, justicia, equidad, paz, honestidad, responsabilidad, lealtad, etc.). Los antivalores son la forma inadecuada de actuar y dificultan la buena convivencia, la armonía y el respeto mutuo (Injusticia, deshonestidad, egoísmo, intransigencia, irresponsabilidad, soberbia, arrogancia odio, envidia, enemistad, infidelidad, pereza, guerra, esclavitud, traición, etc.). LOS LEONES: Es de justicia reconocer el trabajo que desempeñó la Directiva Saliente conformada por los C. L. Jesús Manuel Núñez Quiroga como Presidente, Emilio José Ordóñez Rivas como Secretario y Arturo Aguilera Dávila como Tesorero, y prueba de ello, las múltiples felicitaciones que recibieron de parte de los socios por hacer buen equipo. El día 26 de junio, en la última Sesión del Ejercicio, el Presidente Jesús Manuel Núñez Quiroga nos presentó el informe correspondiente al 2º Semestre en forma detallada por Actividades de Servicio, Actividades Leonísticas, así como las obras de Remodelación y de Mantenimiento, realizadas en las instalaciones de nuestro club, apoyos especiales a personas de escasos recursos y las diferentes Campañas de la Vista, Dental, La Lata que dan los Leones, Salud, Medio Ambiente, Día del Niño, Adultos Mayores y Atención a la Juventud, además de los medicamentos requeridos en todas las consultas, incluyendo las horas hombre que se emplean en cada actividad, mismas que son convertidas a pesos de acuerdo con la tabla que nos proporciona la Oficina Internacional para cuantificar los apoyos a las comunidades. También, hubo entrega de Preseas y Reconocimientos para los Socios que trabajaron en las diferentes actividades de servicios, a los que tuvieron más asistencias a las Juntas y a los Socios que se destacaron en apoyos especiales de nuestro Club, momento que gradeció nuestro Presidente que lo hayamos acompañado durante su Ejercicio, manifestando que continuemos trabajando de la misma forma con la siguiente Directiva. Por su parte, el Comité de Damas Leonas encabezadas por Maricruz Martínez de Núñez, Presidenta, Emma Carrete de Ordóñez, Secretaria, y Bety Leaños de Aguilera, Tesorera, la tarde del mismo día también presentaron su Informe de Actividades y de Tesorería, reconociendo a las Damas que se destacaron en las labores altruistas, especialmente a nuestra Reina Ximena I, quien manifestó sentirse cobijada con el aprecio que todas le demostraron y hacerla sentir en confianza, que aprendió mucho de ellas y que nunca lo va a olvidar. Otro reconocimiento especial fue para Carmina de Carriedo, que fue nombrada la Dama del Año. Felicitaciones a Bety de Aguilera por su tiempo y entrega para presentar a los Piratas en la Convención Distrital donde fuimos premiados con el Primer Lugar y su transparente manejo de los recursos que les permitió dejar 4 sillas de ruedas, 6 bastones sencillos, 1 bastón de tripié y cuatro andaderas para la siguiente Directiva. Entretenimiento: La respuesta de los números 9 es: Veinte. Del 1 al 100 hay 18 números con 9 más dos del 99 igual a 20. ¿Sencillo, no? Adivinanza: (El Epazote). Pregunta: (Ta-Kon). Se trata de: (Thandiwe Chama 15-feb.1991).