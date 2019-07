Toma protesta comité de CATEM

Durante la toma de protesta de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México Región Laguna, el secretario general de la CATEM y senador suplente, Pedro Haces Barba, dijo que la organización sindical no está de acuerdo en estallar huelgas "a lo pen… como lo vienen haciendo en el país algunas otras confederaciones (…) nosotros, señores empresarios, cuidamos la gallina de los huevos de oro ".

"Vamos juntos con los amigos empresarios, la CATEM es la confederación que busca el diálogo y la conciliación para construir los acuerdos entre los trabajadores y entre los que nos dan de comer, los empresarios, desde hoy miremos al empresario como parte de nuestra familia, nunca más como lo miran otras confederaciones, como los enemigos".

Aseguró que la CATEM suma más de 1,170 sindicatos de todo el país, por ello "somos la organización más grande de México", por lo que a las personas agremiadas les aseguró que velarán por sus derechos.

"Sepan también que nuestra querida Confederación, protege e impulsa a todos los trabajadores, a quienes les digo que en CATEM sus derechos no están a la venta, no hay peso que valga la libertad de los trabajadores, los trabajadores no son letras de cambio ni artículos en venta".

Es el diputado federal Francisco Javier Borrego quien tomó protesta como Secretario General de la Federación, además de quienes integran comité ejecutivo, en el Congreso Constituyente celebrado ayer, en la Expo Feria de Gómez Palacio.