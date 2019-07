Pide Estado a Transportistas

NO SE ASUSTE El gobernador Miguel Riquelme, dijo que en el tema del Metrobús se encuentran a tiempo de adecuar cualquier parte del proyecto y que confía en que se pueda llegar a un acuerdo con los transportistas. "No nos asustemos", dijo.

"Estamos en tiempo de adecuar cualquier parte del proyecto y además se debe discutir con ellos y pueden en un inicio no estar de acuerdo, pero debemos llegar a un acuerdo porque el servicio que se presta no tiene vuelta de hoja y debe de pasar por los lugares donde mayor demanda hay del transporte, debe ser negocio para ellos y debe ser rentable para que se pueda dar un buen servicio y se pueda pagar a corto, mediano o largo plazo la adquisición de equipos, que en este caso se dé para la modernización del transporte público, entonces debemos de cuidar las dos cosas", dijo Riquelme.

Durante la tarde del viernes, unas cien personas ligadas al transporte público en la región se reunieron con las autoridades estatales para discutir detalles del proyecto Metrobús y luego de analizar detalles de la operación del proyecto BRT para la región, las necesidades de apoyo para la ruta lineal y las condiciones necesarias del resto de las rutas los transportistas informaron a las autoridades estatales que, "antes de iniciar con la reestructuración por el Metrobús" era necesario un ordenamiento a detalle de rutas desde el municipio.

"No nos asustemos. El transporte es complejo, en ningún estado de la República la implementación de un sistema de transporte como el que quiere tener Coahuila y Durango ha sido fácil, siempre es complejo implementarlo y no es un negocio del gobierno sino de los transportistas y como tal lo debemos conservar, no vamos a permitir que se desvirtúe... cada quien a su chamba", dijo.

Fotos: Diana González

