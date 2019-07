Toma protesta comité de CATEM Regional Laguna

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) tiene presencia ya en diferentes municipios de la Región Laguna.

Está tarde se tomó la protesta a la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de la Región Laguna, que será encabezada por el diputado Javier Borrego Adame.

La toma de protesta estuvo presidida por el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la CATEM, Pedro Haces Barba, quien dijo que la organización suma más de 1,170 sindicatos por lo que "somos la organización más grande de México" .

"Vamos juntos con los amigos empresarios, la CATEM es la Confederación que busca construir el diálogo entre los trabajadores y quienes nos dan de comer (...) nosotros, señores empresarios, cuidamos la gallina de los huevos de oro", dijo.

Sin embargo dijo que si bien, buscan no afectar a las y los empleadores, los derechos de los trabajadores "no están a la venta, los trabajadores no son artículos de cambio".

En el evento estuvieron presentes José Edgar Olivas, representante de la CONATRAM Zona; Humberto Ojeda Castañón, Secretario General de SITRACON; Jonathan Ávalos Rodríguez, presidente Municipal de Francisco. I. Madero; Reynold Neyra González, Secretario de Acción Política de la CATEM; Cesar Ibarra Pérez, Secretario General de la CATEM en Coahuila; José G. García Tinajero, Delegado Regional de la CATEM; Cristian Salazar Mercado, Secretario General de la CATEM en Durango; Erik Osornio Medina, Secretario de Organización de la CATEM; Horacio Piña Ávila, presidente Municipal de Matamoros y Francisco J. Salcido Lozoya, Secretario General de la CATEM en Chihuahua.