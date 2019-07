Oliver Jackson protagonizará nueva versión de El hombre invisible

El actor inglés Oliver Jackson-Cohen protagonizará la nueva versión de El hombre invisible (“The invisible man”), película que se empezará a filmar a finales de mes en Sidney, Australia, cuyo director y guionista será Leigh Whannell, quien fue el creador de la saga de las cintas de Saw.

También se unirán al elenco de la historia, que estará a cargo de Universal Pictures y Blumhouse, Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Harriet Dyer y Storm Ried, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Jackson-Cohen ha participado en la serie Haunting of hill house, en el drama Man in an orange shirt, en Oz reimagining Esmerald City y en Drácula (2013), por mencionar algunos de sus trabajos.

En abril pasado, Moss, quien actuó en las películas Nosotros e Inocencia interrumpida, entre otras, declaró a dicha fuente que consideraba que The invisible man había tenido un giro feminista, “de hecho sentí que era una historia sobre el empoderamiento femenino”.

El estreno del remake de El hombre invisible se tiene previsto el 13 de marzo de 2020 y la producción estará a cargo del cineasta nominado al premio Oscar, Jason Blum.

Cabe mencionar que Blumhouse ha producido cintas taquilleras como 12 horas para sobrevivir (The Purge), La noche del demonio (Insidious), Ouija y Actividad paranormal (Paranormal activity), así como Huye (Get out), entre otras.

El hombre invisible es una cinta de 1933 protagonizada por el actor británico Claude Rains, cuya historia se basó en la novela de ciencia ficción del escritor británico HG Wells, que habla sobre un químico que descubrió el secreto de la invisibilidad, según el portal Variety.