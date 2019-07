Simona Halep jugó a un nivel fantástico: Serena Williams

La estadounidense Serena Williams señaló este sábado en Wimbledon tras ceder en la final contra la rumana Simona Halep, que "el día que pare de luchar por la igualdad, será el día que estará "en la tumba".

Así de rotunda se mostró Serena ante una pregunta sobre si continuaría luchando por la igualdad, o como le recomendó Billie Jean King, permanecería un año solo concentrada en su tenis.

"El día que pare de luchar por la igualdad y por la gente como tu y como yo, será el día que esté en mi tumba", dijo Serena, que admitió que lógicamente el tiempo pasa y ya no es la misma.

"Obviamente mis pensamientos no son los mismos que tenía con 20 años. Ahora en cada final que juego todo el mundo espera que pueda salir victoriosa. En estos últimos meses, cada final que he disputado he tenido que hacer un enorme esfuerzo para llegar a la misma", señaló "No sé si en las finales tengo mucha tensión o qué me pasa, pero lo único que puedo decir es que mi rival hoy jugó a un nivel fantástico"., dijo la menor de las Williams tras recibir un marcador de 6-2 y 6-2 en 56 minutos.