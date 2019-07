Serena Williams va por un triunfo histórico ante Halep

Londres, Inglaterra.- Una cita con la historia tendrá la estadounidense Serena Williams hoy cuando dispute la final de Wimbledon ante la rumana Simona Halep, último obstáculo en busca de alcanzar a la australiana Margaret Court con 24 Grand Slams.

La Cancha Central del All England Club será el escenario en donde Serena y Simona se verán las caras, la primera en busca de su octavo título en este torneo sobre hierba, mientras que Halep apenas va por el primero.

Favorita sentimental de la afición, la menor de las hermanas Williams se presenta como undécima de la siembra en un torneo en el que sólo ha perdido dos sets y tras vencer a la checa Barbora Strycova en semifinales en menos de una hora, por 6-1 y 6-2.

Considerada de las mejores de la historia, Serena llega con 23 títulos de Grand Slam en su haber, a sólo uno de empatar la marca de Margaret Court y misma que no pudo alcanzar en dos intentos en 2018, en Wimbledon y en el US Open.

Así, con deseos de revancha en este torneo londinense, con la mira puesta en escribir una página más en su exitosa carrera y con el deseo de ganar su primer "grande" después de su maternidad, Serena va por otro título.

Pero enfrente estará una ex número uno del mundo que, pese a su séptimo sitio en la siembra, llega con los pronósticos en contra, aunque eso puede motivarla más en busca de su segundo Grand Slam de su carrera luego del conquistado el año pasado en Roland Garros.

Sólo un set perdió la rumana en su camino a la final, en segunda ronda, y también fue la tenista que terminó con la ilusión de la estadounidense de 15 años, Cori Gauff; ahora quiere frenar otro sueño, el de la histórica Serena.

En 10 ocasiones se han enfrentado ambas jugadoras en su carrera con amplio dominio para Serena, con nueve triunfos y apenas una derrota ocurrida en 2015 en Indian Wells.

La última vez que se vieron fue en el Abierto de Australia el pasado mes de enero, donde Serena se impuso por 6-1, 4-6 y 6-4 para acceder a los cuartos de final

Aunque los números juegan en contra de la rumana, dejó en claro que en todos los juegos con la norteamericana ha tenido aprendizaje y todos representan una oportunidad de ganar, lo que buscará para lograr el título con su tenis desde el fondo de la cancha ante la fortaleza y potencia de Serena.

El récord de 24 "grandes" no es algo que quite el sueño de la estadounidense, la siete veces campeona en Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 y 2016) dejó en claro que sólo piensa en dar lo mejor de sí, sin importar si gana o no, pues su histórica carrera ya está construida.