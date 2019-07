Se manifiestan carromateros

Alrededor de 50 carromateros se manifestaron durante el viernes en la Plaza Mayor de Torreón, pidieron a las autoridades que no se les retire el control total de los llamados centros de transferencia de desechos y escombros en la ciudad.

Alrededor de las 10:20 horas arribaron en sus unidades de tracción animal a la explanada de la Plaza Mayor, se concentraron en el cruce de la calle Galeana y avenida Matamoros, ahí exigieron la presencia de autoridades para darles a conocer sus demandas, de lo contrario permanecerían en protesta.

Señalaron que al tener ellos el control de dichos lugares se procura un mayor orden, esto al obtener materiales reutilizables de los mismos, además de que se trata de un medio de sustento para decenas de familias en todos los sectores de la ciudad.

"Los tiraderos ellos dicen que son para la ciudadanía, yo les digo que sí, pero pues ¿Qué va a pasar?, qué se va a hacer otra vez todo el tiradero... Ellos nos hacen a un lado, nosotros lo que queríamos era limpiar la ciudad", advirtió Norma Ayala, una de las manifestantes.

La mujer señaló que además las autoridades municipales utilizan el tema de los carromateros según sus objetivos, pues se les pide apoyo en la limpieza de algunas áreas y en otras se les señala como culpables del desorden, "se paran el cuello con lo que uno hace", reclamó Norma Ayala.

Minutos más tarde fueron atendidos en la misma Plaza Mayor por el director de Servicios Públicos Municipales, Eduardo Sáenz, quien les reiteró que dichos centros de transferencia son de toda la ciudadanía, además de que serían para uso gratuito.

"Lo que entendimos es de que ellos iban a poder controlar los centros de transferencia y eso no es posible, los centros de transferencia son del Ayuntamiento para la ciudadanía y es en forma gratuita... eso en pocas palabras y en resumen, se les quedó claro", dijo el funcionario.

Eduardo Sáenz les solicitó que despejaran el paso a los peatones y vehículos de Matamoros y Galeana, prometió que en los próximos días se llevarían a cabo nuevas acciones de ordenamiento en los centros de transferencia, pero los carromateros deberán someterse a los reglamentos para evitar sanciones.

"Si ellos pedían propina por mantener el espacio limpio, les quedó también claro que nosotros nos vamos a hacer cargo de que esos espacios estén limpios y no precisamente ellos tomar posesión de los centros de transferencia, o sea, en eso se resume", detalló Sáenz.

El titular de Servicios Públicos además advirtió que actualmente se cuenta con personal de supervisión en los centros de transferencia, trabajadores que realizan recorridos en la mañana y a final de turno para ver sus condiciones o bien, si ninguna persona hace mal uso de los mismos.

Alrededor de las 11:00 horas se retiraron los manifestantes sin mayores incidentes, algunos advirtieron que se trata de el inicio una nueva serie de manifestaciones contra la autoridad municipal, a la que acusan de desplazarlos de sus actividades de sustento y no tomarlos en cuenta para la puesta en marcha de los centros de transferencia.

"Está mal, no pueden hacer este tipo de cosas así nada más, no nos preguntan y llegan a quitarnos de ahí como si nada, cuando se les vuelva a llenar de basura can a decir que fuimos nosotros, nos están obligando a ir a otros lados, es lo único que va a pasar", reclamó Antonio López, hombre de la tercera edad que cuenta con un carromato desde hace una década.