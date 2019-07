Recorta Conade becas, pero contrata a 250 personas

Ciudad de México.- Mientras Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) asegura que en dicha dependencia se había dado de baja a "aviadores" y metodólogos, además de que ajustaron becas a los atletas y entrenadores, por otro lado, en abril pasado, la dependencia contrató a 250 personas de "pantalón largo", por un total de 45.8 millones de pesos.

El pasado 4 de julio, ante la Comisión de Deportes del Senado de la República, Ana Gabriela Guevara, aseguró que a partir de agosto, la Conade ya no tiene el presupuesto para cubrir los gastos de los servicios básicos del organismo, por lo que se reunirá con el secretario de Hacienda, para solucionar ese problema.

"Les anuncio aquí que el mes que entra (agosto) se nos va a acabar el recurso. Les adelanto que entramos en número rojos, ya no va a haber presupuesto para salir de agosto hasta diciembre. Ya no hablemos para el tema de becas que es un tema sensible, ni en pago, ya no vamos a poder pagar la luz; ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación", dijo ante los senadores la titular de la Conade.

En un tweet, el judoca dijo que ya era poco su beca de cinco mil pesos y ahora se la bajaron a dos mil pesos mensuales. Esto ocurre de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2019 a celebrarse del 26 de julio al 11 de agosto.

En días pasados otros atletas se sumaron a las críticas en Twitter contra la Conade, como el triatleta Edson Gómez y la clavadista de altura Adriana Jiménez.