Logra Sapal acuerdo con Infonavit e IMSS

LERDO.- El Sapal de Lerdo logró algunos acuerdos con el Infonavit y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para pagar lo que se pueda de aquí a que se termine la administración municipal y evitar más afectaciones a la paramunicipal, como la congelación de cuentas bancarias o el embargo de otros bienes.

Gustavo Samaniego Holguín, director del organismo operador de agua, mencionó que llegó al Sapal hace 16 meses y que había estado cumpliendo con los pagos.

"Cumplía con los pagos (actuales) y pagaba lo anterior, que era un convenio (por adeudos históricos) que se venía respetando, pero por la situación financiera de Sapal se para un poco lo del pago, pero ya estamos en pláticas con ellos", mencionó.

En recientes días, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado dio a conocer que no tenía recursos económicos suficientes para hacer un pago inmediato de casi 500 mil pesos al Infonavit, por lo que existía el riesgo de que la dependencia federal les congelara las cuentas bancarias.

El sistema municipal de agua paga al Infonavit un convenio trimestral de alrededor de 230 mil pesos por adeudos que se vienen arrastrando, además de que se desembolsan otros 214 mil pesos por el cumplimiento.

"Infonavit y Seguro Social son con quienes estoy dialogando y con quienes puedo hacer unos convenios. Voy a checar y si se puede hacer algo, claro que les voy a abonar, pero ahorita como está la situación no se pueden pagar muchas cosas", sostuvo.

Por otro lado, Samaniego Holguín informó que hace unos quince días abonó alrededor de un millón de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) precisamente con el propósito de evitar cortes de energía eléctrica.

Actualmente, el Sapal también enfrenta una demanda por parte de la empresa concesionaria Ticsa por una deuda que rebasa los 315 millones de pesos y que corresponde a la operación de la planta tratadora de aguas residuales.

Lo anterior, porque la CFE dejó de comprar cierto volumen de agua tratada al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, por lo que ahora este último tiene que responder a la planta, pues así fue convenido hace 10 años.

Además de los adeudos con el Infonavit y la demanda de la planta tratadora de aguas residuales, el Sapal ya fue notificado por la Conagua para contestar sobre el adeudo histórico de 65 mdp por concepto de derechos de extracción de agua.

Sobre estos dos últimos temas, Gustavo Samaniego Holguín expresó que:

"Yo no cumplí nunca con nada porque no había con qué cumplir, son 315 millones de pesos que, pues, ¿de dónde? Igual con la Comisión Nacional del Agua: pláticas y pláticas, pero uno sobrellevando el tema. Ahorita muchas cuestiones ya no se pueden sobrellevar; la realidad del Sapal es esa".