Reciben diplomas en el DIF

Un total de 90 personas, integrantes de los talleres de los centros comunitarios DIF, recibieron sus diplomas y reconocimientos, por la conclusión de sus capacitaciones. Astrid Casale De Zermeño, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón encabezó la ceremonia de graduación, en la que felicitó a cada una de las personas por su esfuerzo, dedicación y tiempo invertido.

Los graduados al cumplir con las asignaciones de su plan de estudios reciben un diploma y reconocimiento.

El próximo mes de agosto inicia otro ciclo escolar, los interesados pueden solicitar información en el centro comunitario más cercano, el costo de inscripción a estos talleres o cualquier otra actividad es de 30 pesos, más 30 pesos mensualidad. Son 20 centros comunitarios ubicados en diferentes sectores del municipio en donde se imparten clases de educación abierta para terminar la primaria, secundaria o preparatoria, además de los cursos de corte y confección, manualidades, cultura de belleza, repostería y cocina, elaboración de piñatas, computación, así como grupos de actividades recreativas.

"Quiero que ustedes no demeriten todo lo que aprendieron y que sepan que el hecho de que sean cursos a bajo costo, no quiera decir que las capacitaciones del DIF no valgan, porque hacemos un gran esfuerzo ", destacó la presidenta honoraria en su mensaje.