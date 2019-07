Espera Ulises Adame que resolución sea favorable

El excandidato de Morena a la alcaldía de Lerdo, Ulises Adame, espera que en los próximos días el Tribunal Electoral del Estado de Durango falle a su favor respecto al recurso de impugnación que interpuso con motivo de la jornada electoral del pasado 2 de junio donde advirtió de diversas irregularidades.

De no resultar favorecido, dijo que "dará la pelea hasta el final" y que hará lo propio ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El representante de Morena en las boletas de la pasada jornada electoral, insiste en que hubo un "fraudecedario impresionante" pues se violentó el proceso.

En términos generales, Adame acusa una violación en la cadena de custodia de los paquetes electorales y manipulación de votos, pues "hay mil 300 votos que eran de Morena y los alteraron".

"Quien tenía la cadena de custodia perdió la cadena y seguramente fue alguien de adentro porque afuera había soldados, nadie se pudo haber metido y hay una cantidad de evidencias suficientes para demostrar que quien debía haber cuidado el proceso no lo cuidó, es más, metió las manos", aseguró.

Entre otras irregularidades, el excandidato dice que se encontraron cajas que tenían otros paquetes de seccionales que no correspondían además de que se hallaron boletas votadas a favor de Morena que estaban tiradas "pero en esas casillas no faltaba ni una boleta y encontramos cuando pasamos la luz ultravioleta que había boletas falsas".

"Nosotros estamos esperando que la resolución sea favorable, hemos entregado todos los elementos y si no es así, iremos a la siguiente instancia, lo que no vamos a permitir es que la voluntad de los ciudadanos de Lerdo sea violentada de esa manera. Lo vamos a defender hasta el final porque no solamente está en juego un proceso electoral, sino el futuro de todo un municipio, vamos hasta las últimas consecuencias", finalizó el excandidato.