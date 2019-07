Tiburones espera que afición 'confíe' en ellos

Boca del Río, Ver.- Debido a que el certamen anterior fue desastroso y acabó en descenso, aunque la directiva pagó la multa para continuar en Liga MX, en el Club Veracruz exhortan a que la afición vuelva a confiar en la institución.

Lo anterior lo expresó el mediocampista uruguayo Sebastián Rodríguez, quien anhela que en este Apertura 2019 los seguidores sigan con el apoyo para Tiburones Rojos.

"A la afición, decirles que vuelvan a confiar en nosotros como lo hicieron el torneo pasado, estamos muy agradecidos y que este torneo vamos a dar la cara y hacerlo mejor", aseguró ante los medios de comunicación.

Luego del triunfo de 3-2 en duelo amistoso contra Albinegros de Orizaba, el "charrúa" confía en que los "escualos" lleguen en óptimas condiciones para el primer cotejo del certamen, ante Pachuca.

"Nos sentimos bien, nos quedan dos semanas de trabajo y creo que vamos a llegar muy bien. En lo personal me siento bien, lo que intenta el profesor Meza me gusta, me siento cómodo", aseguró Rodríguez.

Después de superar una lesión, el delantero argentino Cristian Menéndez es consciente de la importancia de hacer goles para lograr el triunfo, por lo que está comprometido con cumplir con esa tarea para beneficio del Veracruz.

Luego que en el pasado certamen la ofensiva jarocha careció de gol, el "Polaco" tratará de aportar en ese tema durante este Apertura 2019.

"Va a ser un torneo difícil, sabemos que la deuda con el gol es importante también, esperemos suplirlo este torneo, estamos trabajando para eso y creo que las primeras cinco o seis fechas van a ser importantes para ir definiendo", comentó.

El delantero sudamericano recién se recuperó de una rotura de menisco que lo apartó de las canchas por casi tres meses, por lo que en esta pretemporada ha aprovechado al máximo para recuperar el ritmo de juego.

"Contento porque esta semana me dieron el alta definitiva, venía trabajando con los compañeros con un poco de precauciones, así que ya soltándome con los amistosos ya al 100 por ciento. Lógicamente iré agarrando ritmo en estos partidos pero en lo físico estoy al 100", indicó ante la prensa.

Valoró el trabajo de pretemporada para adaptarse al estilo futbolístico que pretende el director técnico Enrique Meza, así como a los nuevos refuerzos que se van integrando.

"Importante ir soltando las piernas de todo el trabajo físico que se vino haciendo, ir agarrando la idea del técnico, cerrar eso, conocer a los compañeros que se vienen integrando y nada, un balance positivo porque no hubo lesionados y por soltar un poquito las piernas, creo que en este momento los resultados quedan un poco de lado".