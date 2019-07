A la cárcel 22 años por abuso sexual

El rockero argentino Cristian Aldana, cantante y guitarrista de la banda El Otro Yo, fue condenado ayer a 22 años de prisión por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores en un caso que detonó un movimiento de denuncias contra músicos del país sudamericano al estilo #MeToo hace dos años.

Un tribunal penal en Buenos Aires dio por probado que Aldana cometió abusos en cuatro de los siete casos por los que estaba acusado.

"Ya no nos callamos más", gritaron las jóvenes que denunciaron al músico tras la lectura del veredicto. Los sucesos ocurrieron entre 2001 y 2008. Las víctimas tenían entonces entre 13 y 18 años.

"Me hubiera gustado que fueran más años. Para mí los violadores tendrían que estar de por vida en cana (prisión)", dijo a periodistas Ariell Luján, una de las tres fanáticas de la banda que en 2016 denunciaron los vejámenes de Aldana en un video que se hizo viral y que luego ratificaron con una denuncia formal ante la justicia.

"No se va a reparar, pero ayuda para que otras personas puedan hablar sin vergüenza ni culpa. Tiene que empezar a resquebrajarse el machismo en el ambiente de la música, tenemos que romper estos silencios", agregó.

Aldana, de 48 años, no estuvo en la sala al momento de la lectura del veredicto. Detenido desde diciembre de 2016, el músico dijo a los jueces en su alegato final: "Me considero una persona de bien y me voy a ir a dormir en paz, aunque sea en un penal de máxima seguridad. Porque yo estoy defendiendo la verdad, mi verdad".