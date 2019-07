Presenta Santos Laguna Femenil a sus refuerzos

torreón, coah.- Las Guerreras debutan el próximo lunes por la noche en el Apertura 2019 de la Liga MX Femenil. Ayer, presentaron a sus cinco refuerzos, que buscarán contribuir para conseguir la anhelada calificación a la liguilla.

"Me dieron una cálida bienvenida en las instalaciones. Me he sentido bastante bien, con el clima he batallado un poco, pero con mis compañeras me he sentido muy bien" dijo Leticia Vázquez, una de las caras nuevas del Santos Laguna Femenil, acompañada por el estratega Jorge Macías y el Director de Fuerzas Básicas del club, Eduardo Fentanes.

"Me comprometo más que nada a luchar cada balón en cada partido para poder crecer como persona, como jugadora y lograr los objetivos que nos pusimos como equipo, como lo es lograr una liguilla y por qué no, pensar en un campeonato".

Por su parte, la exzaguera central de las Chivas Rayadas, Arlett Tovar dijo: "Venir a Santos me va a servir de experiencia. Me voy a entregar al máximo para representarlos como merecen".

En su intervención, el timonel albiverde dejó en claro, que pelearán por buscar el ingreso a liguilla para después poder buscar el título. Primero insistirán en ir por los tres puntos desde el primer partido.

Respecto a lo comentado por Ashly Martínez indicó: "Quiero agradecer al club por darme la oportunidad de formar parte de la familia guerrera. Me comprometo a defender los colores del club y seguir luchando para destacar en cada partido".

En su intervención, Estela Gómez dejó en claro que se comprometará a trabajar con mucha humildad y carácter, como una auténtica Guerrera que ahora es, ya que viene a dar lo mejor de ella, para aportar al equipo.

La juarense Michelle Vargas señaló estar contenta y agradecida por el recibimiento, ya que le abrieron las puertas desde un inicio, convencida de que sus compañeras y ella, realizarán un gran papel en el torneo.