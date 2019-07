Plantan a comisión de transparencia

Pablo Enrique Ríos Triana, titular de la Unidad de Transparencia Municipal (UTM), junto con regidores del PAN en el cabildo, dejaron "plantada" la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Contraloría y Transparencia que se habría de realizar el viernes por la mañana, así lo denunció la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, quien fue notificada "de última hora" y por motivos "incomprensibles".

La reunión estaba pactada para las 11:00 horas de este viernes en la sala de juntas del sexto piso de presidencia, sin embargo antes de dar inicio con la reunión, llegaron a la sala de juntas los oficios justificantes de parte de los regidores José Ignacio García, Ana María Betancourt, Diana Valeria Hernández y del propio Pablo Enrique Ríos.

"Media hora antes de que vaya a ser la comparecencia mandas un oficio cancelando tu presencia, pero chistoso, casual, luego llega el de Valeria, luego llega el de 'Anita' y luego llega el de 'Nacho', todos tienen un motivo, entonces a mi me llama mucho la atención porque se supone que ellos hablan de transparencia, que ellos hablan de que el trabajo... el trabajo del regidor y la sindicatura está aquí, no aplaudiéndole al alcalde en los eventos", sentenció Pereda, quien además advirtió que el próximo lunes se les volverá a citar.

"No tienen pretexto para no acudir, ya sería demasiado obvio que no quieren rendirle cuentas a la gente", señaló.

Tentativamente la próxima comisión sería entre miércoles y viernes.

-Director de la UTM y regidores del PAN evitan asistir a comparecencia.

-La reunión se debió realizar el viernes a las 11:00 horas

-El titular de la misma UTM y regidores enviaron justificantes para evitar acudir a la comisión.

-Acusa la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, que ediles tratan de evitar "rendir cuentas" a los ciudadanos