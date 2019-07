Hepatitis tiene cura: Seguro Social

Con motivo de la proximidad del Día Mundial contra la Hepatitis, el Dr. Francisco Solís, jefe del área de Gastroenterología del IMSS en Torreón dará dos conferencias ya confirmadas sobre la Hepatitis C, una el día 26 de Julio y otra el 8 de agosto. Además se brindará a toda la población en general, sin importar si es derechohabiente o no del IMSS- una prueba rápida, sencilla y completamente gratuita para detectar esta enfermedad que ya tiene cura.

La conferencia "Cura de la Hepatitis C, un sueño hecho realidad", será impartida por el Dr. Solís, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 71 del IMSS en coordinación con la Delegación Coahuila del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, quiene se unen a la lucha contra esta enfermedad promoviendo los avances médicos en la materia. El especialista forma parte del Consejo Nacional que se enfoca a todo lo relacionado con la Hepatitis C.

La conferencia está dirigida tanto a personal médico (médicos, enfermeras, nutriólogos, químicos, etc.) de instituciones privadas y públicas como al público en general. Se celebrará la primera conferencia el día 26 de julio a las 8 de la mañana en el auditorio de la clínica 16 del IMSS. La segunda será el 8 de agosto a las 8 de la mañana en el auditorio de la clínica (UMAE) 71 del IMSS. Solo dura una hora por lo que al terminar, de 9 a 10 de la mañana, el IMSS regalará pruebas rápidas de Hepatitis C a toda la población que acuda en ese horario.

"La prueba rápida es como tomar el nivel de azúcar a un enfermo, es apenas una gota de sangre que se obtiene del pulgar de la persona y se coloca en un lector y en 15 minutos nos arroja el resultado, tiene una exactitud arriba del 95%"

De ser positivo el resultado se le realizará una prueba de biología molecular para confirmar al 100% (tarda dos semanas el resultado). Esta prueba también será regalada a las personas que acudan, lo que es muy positivo en vista de que una prueba de este tipo cuesta arriba de 8 mil pesos pero será completamente gratis para todas las personas que acudan. Tanto el IMSS como el ISSSTE cuentan con el tratamiento necesario para curarla.

Como se sabe, el 28 de julio de cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados conmemoran el Día Mundial contra la Hepatitis con el objetivo de acrecentar la sensibilización y la comprensión de la hepatitis viral y las enfermedades que provoca.

En el caso de la Hepatitis C, si no se trata, puede durar toda la vida y causar graves problemas de salud, como daño al hígado, cirrosis (cicatrización del hígado), cáncer de hígado e incluso la muerte. Si tiene hepatitis C crónica, es probable que no tenga síntomas hasta que cause complicaciones.