Los Aguilar conquistan La Laguna

El cantante Pepe Aguilar y su familia trajeron anoche su gira Jaripeo sin fronteras al Coliseo Centenario, la cual sorprendió por su contenido a siete mil laguneros (cifra oficial) de todas edades.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Pepe dijo que tanto él como sus hijos Ángela y Leonardo y su hermano Antonio, buscarían entretener al público con su "circo charro", como el mismo artista llama a su jaripeo, y vaya que lo logró.

El público presenció de una charreada, dentro de un espectáculo musical que tiene tintes de rodeo y además un poco de rock, género que siempre está presente en la vida del intérprete de Por mujeres como tú.

El hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre adaptó a los tiempos actuales la legendaria gira de jaripeo de la familia Aguilar, concibiendo Jaripeo sin fronteras en el que no faltaron caballos, jinetes, acróbatas, caballos pura sangre y por supuesto las actuaciones musicales de los cantantes.

La historia se repitió ayer y es que justamente el 12 de julio de 1991; Flor Silvestre, Antonio Aguilar, El Polivoz, Elsa Montes, los hermanos Escamilla, Marcelo Vargas, ofrecieron su jaripeo con gran éxito en la Plaza de Toros Torreón.

Las puertas del Coliseo se abrieron desde las 19:20 horas. El tráfico comenzó desde esa hora por los alrededores del lugar. Poco a poco los laguneros llegaban ansiosos de pasar una velada diferente.

Anet Salas, de Gómez Palacio, es fanática de Pepe. Según contó a El Siglo de Torreón, compró sus boletos hace un mes y ya quería que se llegara este 12 de julio.

"Me gusta mucho Pepe, me encantan todas sus canciones y además siento que es muy sincero, no se anda con medias tintas. Siempre estoy pendiente de lo que pone en sus redes sociales", comentó Salas.

Con botas, sombrero y camisa de cuadros arribó Don Hipólito Martínez, quien externó que es seguidor de la familia Aguilar desde hace más de 30 años.

"Mis respetos para don Antonio y doña Flor. Él tan talentoso que fue y ella también, ojalá la señora también hubiera venido hoy -ayer- ; Pepe sigue con este gran legado y sus hijos van por el mismo camino", comentó. A las 9:40 de la noche, en las pantallas se proyectaron imágenes de cada uno de los miembros de la familia, lo que sirvió de preámbulo para que Leonardo irrumpiera en el redondel. Inició el show con Viva México, viva América.

"Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Me emociona mucho haber tenido la oportunidad de abrir Jaripeo sin fronteras que por primera vez llegó a Torreón. Vamos a cantar canciones para adoloridos y enamorados", externó el artista.

Montado en un hermoso caballo, Leonardo recorría el lugar mientras entonaba Amor limosnero y No volveré. Algunas chicas aprovecharon para gritarle piropos al retoño de Pepe.

Enseguida, la familia Rivera (expertos en charreria desde hace décadas) sorteó suertes de reata. Sus miembros sorprendieron al respetable con cada uno de sus actos.

La gente disfrutaba al máximo cada momento del espectáculo que continuó con la presencia de Antonio Aguilar (hijo). Con traje de charro, interpretó el corrido de Gabino Barrera.

"Muchas gracias por sus aplausos. Qué gusto poder volver a Torreón después de tantos años. Qué hermoso que mi hermano haya retomado el jaripeo de mis padres que comenzaron en 1963 y terminaron en 1994", dijo Antonio antes de entonar La vida no vale nada de José Alfredo Jiménez y Tristes recuerdos.

Los recortadores lidiaron exitosamente con un toro; minutos después Ángela Aguilar se apoderó del redondel. Los asistentes le dieron una cálida bienvenida.

Con un vestido blanco con detalles mexicanos, Ángela mostró su potente voz al interpretar Aires del mayab.

"Gracias por estar aquí. Les cuento que hace como un año y medio grabé un disco de nombre Primero soy mexicana. Les voy a cantar varias melodías de ese material", comentó la artista y luego interpretó De mi enamórate.

Un momento especial se dio cuando Ángela cantó Llorona, tema que inmortalizó la fallecida Chavela Vargas y que sonó en la película Coco, de Disney.

La joven cerró su participación con Como la flor. "Torreón, muchas gracias", dijo y cedió el show a las emociones fuertes de Cuernos checos.

Como era de esperarse, el cierre del Jaripeo sin fronteras quedó a cargo de Pepe Aguilar.

Pepe llegó con todo al concierto. Empezó su participación con El zacatecano, Recuérdame bonito y Directo al corazón (Por unas monedas).

El intérprete agradeció a los laguneros su asistencia y después entregó las melodías que le han dado el éxito.