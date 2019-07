Concluyen en CC del DIF talleres de capacitación

Noventa integrantes de los talleres de los centros comunitarios DIF, recibieron diplomas y reconocimientos, por la conclusión de sus capacitaciones.

Astrid Casale De Zermeño, Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón encabezó la ceremonia de graduación. La primera dama de la ciudad, felicitó a cada una de las personas por su esfuerzo, dedicación y tiempo invertido.

'Quiero que ustedes no demeriten todo lo que aprendieron y que sepan que el hecho de que sean cursos a bajo costo, no significa que las capacitaciones del DIF no valgan, porque hacemos un gran esfuerzo para que sean de ayuda'.