¿Gossip Girl regresará con nuevas temporadas?

En entrevista con Digital Spy, el actor confesó que sí cree que pueda haber una continuación de la serie, pero con personajes completamente nuevos, sin asegurar su participación.

“Sería muy difícil lograr que todos participen, creo que debido a sus horarios, Penn, Leighton, Ed ... Todos están haciendo programas de televisión realmente buenos. Creo que sería difícil (reunirlos a todos)”.

“El reinicio podría venir en forma de nuevos personajes. Me gustaría absolutamente. ¡Tengo que hacerlo! ".

Actualmente, el elenco original se encuentra desarrollando diferentes proyectos; Penn Badgley (“Daniel Humphrey") trabaja en la segunda temporada del exitoso thriller de Netflix You; Leighton Meester (“Blair Waldorf”) está enfocada en su protagónico de la nueva comedia Single Parents, así como Blake Lively (“Serena van der Woodsen”) acaba de filmar The Rhythm Section.

Por su parte, Crawford se encuentra preparando el próximo lanzamiento de la adaptación de Amazon Prime de Garth Ennis y el cómic de Darick Robertson The Boys como el superhéroe corrupto The Deep.

Look what the tide dragged in. pic.twitter.com/k8vZJ7uDmK