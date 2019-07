Revira sindicato de Simas a Jorge Zermeño por señalamientos de robo

El sindicado adscrito a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) del Simas Torreón, reprochó hoy viernes las declaraciones del alcalde Jorge Zermeño, quien afirmó ayer jueves que cinco robos ocurridos durante la semana pasada en equipos del sistema eran responsabilidad de trabajadores sindicalizados del propio Simas Torreón.

Al respecto, Héctor Rodolfo De Anda Rodríguez, secretario general de dicho sindicato, señaló que son "tristes y preocupantes" las declaraciones del alcalde Jorge Zermeño, quien adelantó ante la opinión pública que de tales robos se detuvo a una persona relacionada al sindicato de trabajadores, esto sin respeto alguno por el principio de presunción de inocencia o los procesos de las propias autoridades investigadoras.

Ver más: Roban material de cinco cárcamos del Simas

Cuestionado sobre si los responsables de los robos en equipos del Simas son propios trabajadores declaró "no, es lo que queremos antes que nada aclarar, que no son trabajadores ni han sido trabajadores, han agarrado no nada más a una persona, han agarrado a más personas pero no son trabajadores, ni nunca han sido trabajadores... Nada que ver, nos están haciendo quedar mal ante la sociedad, si de por si nos tachan de muchas cosas, luego con eso, pues más la gente se nos va a echar encima, a sabiendas de que no es cierto eso".

El líder sindical enfatizó en que no se va a "solapar a nadie", si algún trabajador sindicalizado comete algún ilícito serán los primeros en "señalarlo y que pague".

"Pero que sea real y verdadero, o sea, no nada más porque un delincuente señale a una persona".

De Anda dijo que las declaraciones que realizó Jorge Zermeño tienen que ver con la detención de una persona relacionada presuntamente con tales atracos, dentro de las indagatorias a dicha persona se le mostraron fotografías de trabajadores sindicalizados del Simas y supuestamente reconoció a tres elementos, no obstante, se trata de una investigación en proceso y consideran "irresponsable" adelantar cualquier conclusión.

"Sí nos avisaron de que supuestamente el joven (detenido) había dado unos nombres, hasta ahí nos quedamos... a nosotros nadie nos ha solicitado información, no se han acercado con nosotros, es muy triste que se estén hablando estas cosas así en público".