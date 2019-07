Entrega Sener documentos de trámites agilizados a proyectos energéticos

La Secretaría de Energía (Sener) entregará este día 464 resolutivos de Evaluaciones de Impacto Social (Evis) a proyectos energéticos en el país, de un total de dos mil 300 recibidos en lo que va del año.

La titular de la Sener, Rocío Nahle García, expuso que de esta forma se ayudará a las empresas para que no haya contratiempos en sus proyectos y no pierdan tiempo ni dinero “y podamos solucionar todos los proyectos que tenemos en el país de una forma ágil”.

En la entrega de resolutivos de proyectos energéticos, en un hotel de Villahermosa, Nahle García resaltó que forman parte de la simplificación y agilización de trámites del gobierno de México y a lo largo del día llegarán los empresarios a recoger su Evis.

Comentó que en este año se recibió un 30 por ciento más de peticiones respecto a todo lo acumulado en los años de 2016 y 2017.

Precisó que de los 464 resolutivos que se entregarán hoy, 414 son del sector de hidrocarburos y 50 son de electricidad, mientras en los números de requerimiento de información son 298, de los cuales se enviaron 236 y se entregarán 62.

Rocío Nahle manifestó que en diciembre se encontró un sector con fuerte desequilibrio energético con conflictos sociales de igual magnitud.

“Encontramos por ejemplo que se empezaron a hacer ductos donde no se tenía todavía derechos de vía o las consultas o permisos o donde muchos inversionistas, que tenían permiso para subasta, no podían empezar a hacer su infraestructura porque no se había hecho el impacto social o no se había hecho la consulta”, expuso.