A Carmen Salinas le preocupa situación del país

Carmen Salinas está angustiada por el país. Cree que la llamada cuarta transformación sólo es para el presidente.

"Para él ir acomodando la situación como va a quedar", dijo la tarde de este jueves durante la presentación de la cuarta temporada de Nosotros los guapos.

"Ya ven lo que acaba de pasar en Baja California, en Ensenada, Rosarito y en Tecate. Los señores acaban de aprobar que en lugar de dos años de gobernar son cinco. Van a hacer lo que les dé la gana hasta llegar a él que se va a quedar eternamente".

La actriz lamentó situaciones como los despidos y los recortes más que en cuanto a la cultura.

"La cultura la podemos manejar nosotros a nuestro antojo y hacer y deshacer y los que tengamos medios económicos producir, hacer, yo tengo un estudio de grabación fregonsísimo, lo alquilan, ahí está grabando Merenglass", detalló.

"Sales adelante pero las medicinas, las estancias infantiles, la protección a las mujeres que golpean eso es lo que me preocupa".

Salinas se dijo preocupada por lo que vaya suceder con el país pues para ella se ve un panorama "de la fregada" donde se está corriendo gente a lo loco.

Regresa la aventurera

La actriz compartió que hay interés para que la puesta en escena Aventurera viaje al extranjero. Comentó que todavía no sabe si ella formará parte del elenco e incluso ya están buscando quién la supla.

"Me acaba de hablar Quiroz porque están contratando Aventurera para Estados Unidos; así de contratos que están ofreciéndoles y yo les dije 'es que estoy en El tenorio cómico' y Gou fue a verme hasta la casa y cuando hablamos de la cosa económica él aceptó lo que yo le pedí lo cual me dio mucho gusto y ahora no sé qué hacer de veras con Quiroz y Osorio, creo que se van a poner de acuerdo ellos a ver qué pasa porque esto es hasta finales de año lo de Aventurera", relató.

"Ojalá que todo se pueda acomodar y quedar bien con todos", finalizó.