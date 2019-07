Equipos de Liga MX hacen últimos ajustes de cara al Apertura 2019

A una semana de que arranque el Apertura 2019, los equipos de la Liga MX están casi completos. El verano de fichajes estuvo flojo, con algunas sorpresas e intentos de "bombas", el próximo torneo se calentó antes de empezar.

El Guadalajara —que se concentrará en no descender— asombró a seguidores y extraños, al contratar a Oribe Peralta, de 35 años de edad y excapitán del América. A las Águilas no les quedó de otra que responder con el fichaje de Giovani dos Santos, quien no juega desde septiembre, pero podría funcionar si Miguel Herrera recupera su nivel de juego y, sobre todo, en la mercadotecnia y venta de boletaje, mínimo, este semestre.

El Cruz Azul también se merece crédito por traer a Guillermo Pol Fernández. El argentino portará el dorsal 10 y será el cerebro del esquema de Pedro Caixinha, quien afronta otro certamen para terminar con la sequía de 22 años sin título de Liga, a cumplirse este diciembre.

Leonardo Ramos fue pretendido por un puñado de equipos para el Apertura 2019, pero fue el León, actual subcampeón, el que ganó la partida por los servicios del delantero argentino.

Otro refuerzo caliente para el nuevo certamen es Ricardo Centurión, quien firmó con Atlético San Luis. El sudamericano llega tras coronarse con el Racing de Avellaneda.

ORIBE PERALTA

Líder. El veterano delantero llega al Guadalajara para marcar diferencia.

7 clubes de la Liga MX acumula, incluido el actual.

165 goles marcados en la Primera División.

GIOVANI DOS SANTOS

Incógnita. El América es su primer club en el futbol mexicano.

8 conjuntos defendidos en su carrera profesional.

19 tantos conseguidos en la Selección Nacional.

GUILLERMO FERNÁNDEZ

Revulsivo. Pol llega a La Máquina como arma por las bandas.

1 título de Liga en su carrera: con el Racing.

6 millones de dólares pagó el Cruz Azul por él.

LEONARDO RAMOS

Goleador. La Fiera le fichó para fortalecer su explosivo ataque.

16 anotaciones logradas con los Lobos BUAP.

11 equipos ha tenido durante su trayectoria.

RICARDO CENTURIÓN

Polémico. Futbolista de grandes condiciones, pero problemático.

2 campeonatos nacionales en la Liga de su país.

3.9 millones de dólares habría pagado el San Luis.